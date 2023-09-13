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國家級邊緣人！全台一堆人「收不到」警報　原因曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

▲今下午4點電信業者將於全台各縣市進行災防告警訊息測試。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

記者邱晟軒／綜合報導

為響應政府提升全民防災意識，並持續優化「災防告警細胞廣播訊息系統」，確保災防系統通知更健全，5大電信宣布今（13日）下午4時，於全台各縣市發送「災防通報中英文訊息測試」，不過下午4時一到，多數網友卻表示沒收到警報通知。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）發文解惑，透過6招立即解決手機收不到災防告警通知的困擾，防止你變成「國家級邊緣人」。

【NCC解惑】收不到災防告警訊息原因

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狀況一：語音通話中
狀況二：開啟飛航模式或未插入SIM卡
狀況三：手機設定拒收「警訊通知」、「緊急警報」或「測試用訊息」
狀況四：未更新韌體，不具接收全部災防告警訊息功能
狀況五：所在位置無基地臺訊號
狀況六：所在位置不在災防機關指定的區域

▲▼今天下午4點電信業者將於全台各縣市進行災防告警訊息測試，透過預設關閉的「每月測試用訊息」頻道進行發送，手機將會發出特殊告警聲響及震動。（圖／翻攝自NCC）

▲今天下午4點進行災防告警訊息測試，6招解決收不到方法。（圖／翻攝自NCC）

NCC說明，災防告警聲具有特殊音頻和間隔。由853赫茲、960赫茲合起來的正弦波聲音，會讓聽到的人很不舒服，因此應用在災害告警使用。告警訊息的特殊間隔為兩段聲響，每段間隔0.5秒。每段聲響為一次2秒聲響加兩次1秒聲響，每次間隔0.5秒。

針對收到「災防告警細胞廣播訊息系統」的民眾，業者提醒，「測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，不必恐慌。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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