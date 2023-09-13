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快訊／16：00全台警報響！　災防告警測試別慌

▲▼ 。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

▲今下午4點電信業者將於全台各縣市進行災防告警訊息測試。（圖／翻攝自停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

記者邱晟軒／綜合報導

5大電信（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信）宣布，響應政府提升全民防災意識，並持續優化「災防告警細胞廣播訊息系統」，確保災防系統通知更健全，宣布今（13日）下午4時，於全台各縣市發送「災防通報中英文訊息測試」。

國家通訊傳播委員會指出，近年來由於受到全球氣候異常的影響，天然災害發生的頻率大幅增加，且破壞力驚人。我國位於西太平洋邊陲，地震及颱風頻繁，告警示警訊息的傳遞更顯重要。我國目前行動通信系統已具備發送一般緊急簡訊功能，但每分鐘最多只能傳送2,000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。

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國家通訊傳播委員會說明，隨著行動寬頻技術（即4G技術）與服務的快速普及，歐美日等先進國家已陸續推動經由行動寬頻技術即時提供民眾災防告警及應變訊息。

業者提醒，「測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，不必恐慌。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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