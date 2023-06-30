山區暴雨國家警報7月擴大「全台19處高風險溪流」　氣象3新制上路

▲山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭發生溪水暴漲釀6死憾事後，氣象局去年攜手雙北試辦「山區暴雨災防告警」服務，當溪流上游或附近山區發生暴雨時，氣象局將發送PWS國家警報，氣象局主任呂國臣今宣布，7月起將擴大全台19處高風險溪流發布「山區暴雨災防告警」訊息。

中央氣象局(以下稱氣象局)與縣市政府攜手合作，繼去(111)年成功試行後，今(112)年7月起再針對19個高風險溪流活動區域，透過發送手機災防告警訊息(PWS)擴大試行「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」，持續累積發布成效及經驗，做為未來精進的參考，以提供更符合需求的警示服務。

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台灣地形陡峭，河流湍急，常因山區暴雨造成溪水暴漲，民眾恐走避不及被困於河床或遭湍急溪流沖走，曾發生民國110年虎豹潭及112年飛龍瀑布憾事。氣象局去(111)年與台北市及新北市合作，在台北市雙溪、新北市虎豹潭及大豹溪等三處，試行山區暴雨災防告警服務。當溪流上游或附近山區發生暴雨時，隨即發送PWS予該區民眾並通知雙北市府，進行勸導及疏散在當地溪流活動民眾。

根據氣象局統計，111年試辦期間，共發布台北市雙溪4次、新北市虎豹潭6次、大豹溪9次，總計19次警示訊息，其中約有7成案例達到提前預警效能。

氣象局今宣布擴大實施，今年將再增加16處示警區，7月起正式擴大試行範圍，涵蓋全台19個溪流活動區域，每日定時發布溪流區天氣預報，方便民眾行前即可上網查詢天氣資訊，當該溪流區及其上游山區有暴雨發生的可能時，氣象局將即時發布預警，同時發送PWS「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」至該溪流區民眾。

▲山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

根據氣象局公告，「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」涵蓋全國19處溪流區，包括雙北的雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)、大豹溪、虎豹潭、南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、北勢溪(坪林映像虎寮區)、逮魚堀溪、永定溪(石碇蚯蚓坑)、石碇溪(石碇淡蘭吊橋)。

以及桃園的霞雲溪(優霞雲瀑布區)；新竹的油羅溪(雞油樹下區域)；南投塔羅灣溪；台中頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)；嘉義草山溪(葫蘆谷)；屏東的沙漠溪(海神宮)、隘寮北溪(飛龍瀑布群)、牛角灣溪；宜蘭的梵梵溪(芃芃野溪溫泉)；花蓮的砂婆礑溪(水源地)、三棧溪。

此外，氣象局今年夏季起新增3項服務及產品，除擴大試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警至全台19個溪流活動區，另外也推出高溫資訊鄉鎮燈號、以及颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。

呂國臣表示，今年夏季開始，高溫資訊將從縣市走向鄉鎮燈號，譬如高雄市很熱，但有些鄉鎮特別熱，將提供更精進訊息；此外，今年夏季也將提供颱風不對稱暴風半徑資訊，譬如秋颱進來，北邊的風特別大，七月起將可分析不對稱暴風半徑資訊，可看出哪邊風比較大，提供不同的分布或強風變化訊息，今年夏季，不管暴雨、高溫或颱風，都會提供更精進訊息。

▼氣象局今年夏季將提供颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。（圖／氣象局）



