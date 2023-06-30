　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山區暴雨國家警報7月擴大「全台19處高風險溪流」　氣象3新制上路

▲▼山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

▲山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭發生溪水暴漲釀6死憾事後，氣象局去年攜手雙北試辦「山區暴雨災防告警」服務，當溪流上游或附近山區發生暴雨時，氣象局將發送PWS國家警報，氣象局主任呂國臣今宣布，7月起將擴大全台19處高風險溪流發布「山區暴雨災防告警」訊息。

中央氣象局(以下稱氣象局)與縣市政府攜手合作，繼去(111)年成功試行後，今(112)年7月起再針對19個高風險溪流活動區域，透過發送手機災防告警訊息(PWS)擴大試行「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」，持續累積發布成效及經驗，做為未來精進的參考，以提供更符合需求的警示服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣地形陡峭，河流湍急，常因山區暴雨造成溪水暴漲，民眾恐走避不及被困於河床或遭湍急溪流沖走，曾發生民國110年虎豹潭及112年飛龍瀑布憾事。氣象局去(111)年與台北市及新北市合作，在台北市雙溪、新北市虎豹潭及大豹溪等三處，試行山區暴雨災防告警服務。當溪流上游或附近山區發生暴雨時，隨即發送PWS予該區民眾並通知雙北市府，進行勸導及疏散在當地溪流活動民眾。

根據氣象局統計，111年試辦期間，共發布台北市雙溪4次、新北市虎豹潭6次、大豹溪9次，總計19次警示訊息，其中約有7成案例達到提前預警效能。

氣象局今宣布擴大實施，今年將再增加16處示警區，7月起正式擴大試行範圍，涵蓋全台19個溪流活動區域，每日定時發布溪流區天氣預報，方便民眾行前即可上網查詢天氣資訊，當該溪流區及其上游山區有暴雨發生的可能時，氣象局將即時發布預警，同時發送PWS「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」至該溪流區民眾。

▲▼山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

▲山區暴雨國家警報7月起擴大全台19處高風險溪流。（圖／氣象局）

根據氣象局公告，「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」涵蓋全國19處溪流區，包括雙北的雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)、大豹溪、虎豹潭、南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、北勢溪(坪林映像虎寮區)、逮魚堀溪、永定溪(石碇蚯蚓坑)、石碇溪(石碇淡蘭吊橋)。

以及桃園的霞雲溪(優霞雲瀑布區)；新竹的油羅溪(雞油樹下區域)；南投塔羅灣溪；台中頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)；嘉義草山溪(葫蘆谷)；屏東的沙漠溪(海神宮)、隘寮北溪(飛龍瀑布群)、牛角灣溪；宜蘭的梵梵溪(芃芃野溪溫泉)；花蓮的砂婆礑溪(水源地)、三棧溪。

此外，氣象局今年夏季起新增3項服務及產品，除擴大試辦「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」災防告警至全台19個溪流活動區，另外也推出高溫資訊鄉鎮燈號、以及颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。

呂國臣表示，今年夏季開始，高溫資訊將從縣市走向鄉鎮燈號，譬如高雄市很熱，但有些鄉鎮特別熱，將提供更精進訊息；此外，今年夏季也將提供颱風不對稱暴風半徑資訊，譬如秋颱進來，北邊的風特別大，七月起將可分析不對稱暴風半徑資訊，可看出哪邊風比較大，提供不同的分布或強風變化訊息，今年夏季，不管暴雨、高溫或颱風，都會提供更精進訊息。

▼氣象局今年夏季將提供颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。（圖／氣象局）

▲▼氣象局今年夏季將提供颱風消息新增颱風不對稱暴風半徑資訊。（圖／氣象局）
 

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

相關新聞

颱風季要來了！氣象局估今侵台颱風約3到5個　聖嬰現象挾強颱

颱風季要來了！氣象局估今侵台颱風約3到5個　聖嬰現象挾強颱

颱風季要來了，氣象局今說明今年「颱風展望」，預估今年侵台颱風數約有3到5個，今年下半年北太平洋西部生成颱風總數正常到偏少，但侵台颱風個數正常。

聖嬰現象6到8月發展！出現強聖嬰機率曝　颱風偏強多屬長命颱

聖嬰現象6到8月發展！出現強聖嬰機率曝　颱風偏強多屬長命颱

午後大雷雨突襲！降雨熱區出爐　下周更熱防極端高溫　

午後大雷雨突襲！降雨熱區出爐　下周更熱防極端高溫　

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

即／10縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

即／10縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

關鍵字：

天氣氣象局氣象暴雨山區國家警報災防告警PWS

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面