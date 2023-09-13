大型重機爭取開放停機車格　交部蒐集六都意見出爐：不可行

▲不少大型重機車友爭取停放機車格。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

現行大型重型機車行駛一般道路，路權比照小型汽車，停車規範只能停在汽車格位，今年7月大型重機車友號召停滿台中一處公有停車場抗議，立委游毓蘭日前邀交通部、警政署和相關團體協商，要求開放大型重機可停放普通機車停車格，交部近日徵詢六都意見，不過六都皆認為不可行。

大型重型機車目前停車僅能停放汽車格，每個汽車停車位可停放1輛以上的大型重機，不過大型重機車友認為，大型重機停放汽車格，不只要和汽車搶位，也浪費空間，且許多路外停車場未設置後車牌辨識，導致無法停放，為爭取大型重機也能停放機車格，今年7月不少大型重機車友發起抗議活動，號召大型重機把車停在台中一處公有停車場，停車場200格汽車車格幾乎已被停滿。

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國民黨立委游毓蘭今年7月也邀集日前交通部、公路總局、警政署和相關車友團體協商，要求開放大型重機可停放普通機車停車格，交通部在協調會議承諾將先徵詢六都及相關公會意見後，9月7日前回覆。

交通部路政司長林福山表示，交通部日前已經完成徵詢六都意見，並將六都相關意見函覆給游毓蘭委員。

林福山指出，因為目前有93%的大型重機長度都超過2公尺，但六都地方政府認為大型重機長度過長，已超過機車停車格，停放突出機車格可能會影響道路行車甚至安全。

林福山表示，目前多數地方政府設置機車停車格寬度為1公尺、長度2公尺，也有地方政府已經試辦機車位寬度縮減為0.7到0.8公尺，加上機車停車位也有不足情況，地方政府目前看法認為開放大型重機停放機車格有困難，現行汽車停車位則可停放1輛以上的大型重機。