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新北男心情不好拿手捶玻璃！下秒噴血倒地　消防員用止血帶保命

▲▼新北男心情不好拿手捶玻璃！下秒噴血倒地　消防員拿止血帶救了他。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北男心情不好拿手捶玻璃，下秒噴血倒地，消防員緊急拿止血帶救了他。（示意圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市一名25歲洪男8月17日因心情不佳，用右手捶擊玻璃，玻璃劃破他的右手，當場血流如注倒地哀嚎，所幸第一時間救護人員為他綁上止血帶止血，立即送醫撿回一命。新北消防局指出，止血帶是常見的救援器材，源自於美國，能夠將低失血致死機率，第三大隊8日起將舉行全面普測，提升200名救護員能力。

新北市消防局第三救災救護大隊為強化11個消防分隊近200名實際執行緊急救護勤務消防員，強化急救處置應變能力，於8日起共計4日8梯次辦理全面普測，測驗重點針對戰術止血帶、骨盆固定帶等操作進行救護模擬情境測驗，藉此達到同仁熟稔相關新式相關救護器材。

▲▼新北男心情不好拿手捶玻璃！下秒噴血倒地　消防員拿止血帶救了他。（圖／記者戴上容翻攝）

消防局表示，美國陸軍在2005年配發戰術止血帶後，大幅降低85%美軍因四肢失血致死的機率，戰場上傷員受傷後，進行搶救的第一小時是生死攸關的「黃金時間」，這次普測是以戰傷止血概念及處置方式，轉換成平時執行緊急救護勤務若針對因意外導致創傷大出血病患，讓傷者得以確保病情穩定下，儘速送往醫院救治，提升救護品質。

第三救災救護大隊長陳志德表示，此次普測針對第三大隊轄內各分隊同仁強化緊急救護專業技能，熟捻新式救護器材與創傷止血重要觀念，加強同仁執行勤務默契與基本動作，提升高標準醫療救護為重要目標，維護民眾安全持續努力不懈。

▲▼新北男心情不好拿手捶玻璃！下秒噴血倒地　消防員拿止血帶救了他。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼新北男心情不好拿手捶玻璃！下秒噴血倒地　消防員拿止血帶救了他。（圖／記者戴上容翻攝）

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