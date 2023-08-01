新北消防局赴新加坡交流　星台港韓緬齊聚一堂精進防救技術

▲新北市消防局長受邀赴星參加民防部隊2023年工作計畫研討會，新加坡榜鵝分隊贈送紀念品。 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市消防局應新加坡邀請，代表台灣參加「民防部隊2023年工作計畫研討會」。此次研討會讓新北市消防局與新加坡、韓國、香港、緬甸等國家城市進行交流，分享災害防救相關經驗。新北消防局此行也將觀摩新加坡民防部隊（Singapore Civil Defence Force，簡稱SCDF）的轉型培訓，以協助應對日益複雜的災害挑戰與地緣政治。

「民防部隊2023年工作計畫研討會」主題為「提升培訓、學習和發展」，特別呈現新加坡民防部隊（SCDF）在模擬平戰轉換以及轉型培訓民防人員方面的工作。該研討會提供了解如何因應日益複雜災害環境與地緣政治的機會。

SCDF葉偉德總監特別邀請台灣、香港、韓國及緬甸等國家一同參觀SCDF新設立的民防學院野戰訓練區第二階段相關設施。此外，參與者也有機會參觀SCDF緊急救援人員體能調節和增強實驗室，藉此收集並分析受訓者的生理和認知數據，提升緊急應變人員的身體表現和心理韌性。同時，SCDF還展示了專用車輛（Responders’ Performance Vehicle，簡稱RPV），用以復原和治療有熱傷害跡象的消防救災人員，進一步精進災害防救作為，建構完整體制。

新北市消防局表示，此次參與新加坡主辦的民防工作研討會，將有助於瞭解新加坡現有的防災體系。同時，透過參觀新加坡的先進硬體設備，將有助於日後規劃新北市的災防設施、推動防救災技能訓練及建立訓練中心時，融入各國的優點，強化新北市的防災體系。

新北市政府消防局長李清安強調，國際交流一直是新北市長期耕耘的目標。新北市與新加坡一直保持著良好的相互培訓關係，並積極參與新加坡國際城市搜救和拯救（International Urban Search and Rescue，簡稱IUSAR）訓練。此外，他們還邀請SCDF參與新北市災害管理研討會，透過各類災害防救相關經驗的交流與分享，期望從中學習更完善的應變機制，拓展新北市在推動與實踐災害防救方面的視野。

這次研討會不僅強化了台灣與新加坡在防災領域的合作，也有助於提升新北市在全球災害防救合作中的地位。未來，新北市消防局將持續與國際接軌，加強國際間的交流與合作，共同為全球災害防救作出更大的貢獻。