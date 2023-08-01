彈藥庫爆炸「7輕傷官兵今出院」　重傷士官生命跡象穩定待清創、植皮

▲國軍基隆祥豐營區彈藥庫7月24日發生120迫砲彈爆炸意外 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國軍基隆祥豐營區彈藥庫7月24日發生120迫砲彈爆炸，釀2重傷、7輕傷。對此，軍醫局今（1日）表示，2位重傷士官生命跡象穩定，未來還要做清創、植皮手術；另外7位輕傷的弟兄，預計今天辦理出院。另外，有關止血帶的使用，陸軍指出，包含單兵戰傷急救包，任何軍品獲得有相關管理規範，但不會列入只受檢查卻不可使用的狀況，也不會有任何一個幹部下令這樣的要求。

▲國防部軍醫局衛勤保健處處長施宇隆上校。（圖／國防部提供）

國防部1日上午舉行例行性記者會。會中軍醫局衛勤保健處處長施宇隆上校表示，上述意外傷患目前都在三軍總醫院接受最妥善治療，其中2位重傷士官已接受手術治療，生命跡象穩定，未來還要做清創、植皮手術的重建；另外7位輕傷的弟兄，預計今天辦理出院，後續還會安排門診追蹤復察。

該起爆炸意外後，外界議論當下官兵使用的是自購性止血帶，且台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，傳出為配合國防部高裝檢，基層國軍收到止血帶只能佩掛，不能使用。

▲陸軍司令部參謀長陳建義中將。（圖／國防部提供）

陸軍司令部參謀長陳建義中將說，陸軍持正面態度來看待大家對國軍的關心；有關止血帶的使用，包含單兵戰傷急救包，任何軍品獲得有相關管理規範，但不會列入只受檢查卻不可使用的狀況，也不會有任何一個幹部下令這樣的要求。

至於傳言事發後祥豐營區是使用自購止血帶，陳建義指出，每個單位在醫務所或重要高風險作業場域，都配置基層連隊救護箱，裡面都有兩個止血帶跟止血紗布、藥品。意外當下，由當天彈檢的洪姓士官長跟另一位張姓士官，運用個人自購止血帶及跟連隊上基層急救箱裡的止血來做大出血處置。

陳建義提及，洪姓士官長會有自購止血帶，是因為洪士官長完成單兵戰傷救護人員，基於自己的工作跟需要，反覆訓練，所以有自購，並沒有幹部要求洪男購買。陳強調，在這次不幸事件中，單位裡面的EMP人員，跟完成戰傷救護的士官，卻能在緊急狀況下派上用場，對大出血有效處置，陸軍給予正面肯定。

另外，針對基隆彈藥庫搬遷議題，參謀本部後次室軍品整備處處長陳春忠少將說，國軍彈藥庫選址都是按照作戰需求，經過縝密且全面檢討而設置。而為了降低周邊百姓影響，國軍已經將鄰近民宅的庫房，改屯輕兵器彈藥等不具危險性的軍品，後續將以最大誠意，持續與市政府跟居民溝通。