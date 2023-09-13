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金正恩搭「防彈賓士」見普丁！北韓攝影師自備小梯子　用心捕捉畫面

▲▼北韓攝影師踩小梯子搶拍金正恩。左圖為2019年2月26日金正恩出訪越南河內。（圖／CFP、路透）

▲北韓攝影師踩小梯子搶拍金正恩。左圖為2019年2月26日金正恩出訪越南河內。（圖／CFP、路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩出訪俄羅斯，13日現身阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）與普丁見面會談。從外媒照片可見，金正恩乘坐被稱為「防彈賓士」的邁巴赫（Maybach）超豪車抵達，一名北韓攝影師還自備小梯子，只為拍到元首意氣風發入場的模樣。

▲▼普丁和金正恩12日下午在俄國阿穆爾州東方太空發射場會晤。（圖／路透）

▲普丁和金正恩13日下午在俄國阿穆爾州東方太空發射場會晤。（圖／路透）

綜合韓媒報導，金正恩10日下午先是搭乘防彈綠皮專用列車從平壤出發至俄羅斯，但編號JS621、機型AN-148的金正恩專機隨後在12日上午被發現偷偷抵達海參崴機場。南韓媒體12日猜測，專機中可能載著金正恩4年前訪俄時搭乘的「防彈賓士」專用座駕。

▲▼金正恩13日抵達俄羅斯東方太空發射場時搭乘的防彈賓士邁巴赫（Maybach）豪車。（圖／路透）

▲外媒曝光金正恩13日抵達東方太空發射場時搭乘的防彈賓士邁巴赫（Maybach）豪車。（圖／路透）

外媒13日拍到的照片果真曝光了金正恩座車外觀，他此次訪俄搭乘的仍是梅賽德斯-賓士集團旗下的超級豪車品牌「邁巴赫」（Mercedes-Maybach）車輛，但款式不同於他先前出訪時常亮相的邁巴赫S600，較有可能是邁巴赫62，不過外媒尚未證實是否為該車款。而S600最初定價約新台幣1200萬元。

外媒13日曝光的另一張照片可見，在金正恩抵達東方太空發射場前，一名胸前別著北韓領導人紀念肖像徽章的平壤攝影師，早就拉著小梯子，在門口占好絕佳拍攝角度，只為等待金正恩現身並為他留下出訪的影像紀錄。

▲▼金正恩上一次在2019年4月訪問俄羅斯。（圖／CFP）

▲金正恩上一次是在2019年4月訪問俄羅斯。（圖／CFP）

此前，金正恩2月中旬與女兒金主愛才被拍到，父女一起搭乘這輛邁巴赫豪車出席行程。當時南韓媒體報導指出，美國非營利智庫高階國防研究中心（C4ADS）於2019年報告中披露，金正恩擁有的2輛防彈賓士豪車皆是在2018年6月到10月間，經由至少5個國家中間轉運，才突破聯合國禁運制裁，走私至平壤。

▼金正恩2019年2月26日出訪越南河內，搭乘「防彈賓士」邁巴赫S600。（圖／CFP）

▲▼金正恩2019年2月26日出訪越南河內，搭乘「防彈賓士」邁巴赫S600豪華座車。（圖／CFP）

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