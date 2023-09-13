南韓尹錫悅政府今二度改組內閣　撤換國防部長

▲南韓13日實施內閣第二波改組，由左至右依序為文體部長提名柳仁村、女性家族部長提名金杏、國防部長提名申源湜。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅今日（13）下午實施上台以來的第二次內閣改組，他指定申源湜接任國防部長、指定柳仁村接任文化體育觀光部長（文體部）、指定金杏接任女性家族部長。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室秘書室長金大棋13日下午，在首爾市龍山區總統辦公室發布上述內閣改組內容，為尹錫悅去年5月擔任總統以來的第二次內閣改組，而此次面臨內閣改組的契機為，國防部長李鐘燮昨日（12）提出請辭。

被指定接任國防部長的申源湜為現任執政黨（國民力量）的國會議員，3星將軍出身的他曾擔任國防部政策計畫官、首都防衛司令官、聯合參謀本部作站本部長等，是國防政策計畫和戰略專家；而柳仁村過去曾在李明博政府時期擔任文體部部長；至於金杏曾在朴槿惠政府時期擔任青瓦台發言人，之後擔任國民力量非常對策委員。

尹錫悅政府今年6月29日曾發布第一波的內閣改組，包括提名誠信女子大學政治外交學系教授金暎浩為統一部長，他過去曾擔任李明博政府時期的青瓦台統一秘書官、外交人權大使；同時尹錫悅更換13名副部長，南韓知名「舉重女神」張美蘭便獲尹錫悅任命為文體部副部長。

據悉，李鐘燮從尹錫悅政府去年5月上台後，便接下首任的國防部長，最近他身陷2大爭議事件，包括海軍陸戰隊殉職蔡姓士兵的調查過程中涉嫌在背後施壓，以及撤除洪範圖將軍半身銅像的爭論，最大在野黨兼反對黨「共同民主黨」研擬透過國會多數席次優勢，通過李鐘燮彈劾案。

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