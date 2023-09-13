普丁承諾協助北韓發展衛星！金正恩視察太空基地　狂問如何發射火箭

▲普丁帶領金正恩視察東方太空發射場的火箭相關設施。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩、俄羅斯總統普丁今日（13）下午抵達位於俄國阿穆爾州的東方太空發射場，普丁帶著金正恩視察火箭的發射設施，表示將全力協助北韓發展人造衛星，同時擴大軍事領域上的合作，金正恩則表示支持包括俄烏戰爭在內的普丁所有行動，雙方依序進行非公開的單獨會談、擴大會談，會談於稍早結束。

根據韓媒《朝鮮日報》、《紐西斯通訊社》等，從俄羅斯媒體所公開、以及克里姆林宮官網釋出的影片中，可以看到普丁帶著金正恩走訪太空發射場內的各處設施，包括安卡拉系列火箭的組立設施、聯盟2號運載火箭相關設施，俄媒透露金正恩在現場非常用功做功課，向現場俄國官員詢問太空發射場的運作機制、如何發射火箭等。

▲▼金正恩對於發射場內的運作、火箭發射技術展現高度關注。（圖／路透）

對於現場記者提問俄國是否協助北韓發展人造衛星技術，普丁回答「這就是我們來到這裡的目的。金正恩委員長對火箭技術抱持高度關注，他們正致力研發屬於他們的優秀航太技術」；至於是否在軍事、技術採取合作，普丁則答道，「我們慢慢來、不急，將會討論所有問題」。

金正恩訪俄後表達對於普丁的支持，在一開始見面握手時，便表示「感謝普丁之中百忙之中邀請我們參訪」。金正恩在會談公開發言上表示，未來在北韓外交政策上，會將朝俄（北韓和俄國）關係擺在第一順位優先發展，強調這是堅定立場。

金正恩形容俄羅斯為太空技術的強國，表示非常榮幸能受普丁邀請，前往俄國深入了解宇宙航太技術強國的現在和未來。

▲▼普丁承諾，俄國將協助北韓發展人造衛星。（圖／路透）

金正恩也表示，他始終一貫、且無條件支持俄國政府和普丁，強調俄羅斯為了對抗霸權主義勢力、守護國家主權和安全而走上正義偉業的道路，「藉此機會我想重申，未來（北韓）無論何時將持續和俄羅斯共同步上反帝國主義、自主的戰線上」，上述發言被視為北韓支持俄軍侵略烏克蘭。

根據俄媒《俄羅斯新聞社》、《塔斯社》，普丁和金正恩於當地時間12日下午1時在阿穆爾州東方太空基地會晤、視察基地內火箭等相關設施後，下午2時30分在聯盟2號火箭園區技術辦公室1樓會議室正式召開會談，普丁向金正恩強調，世界第一個承認北韓主權獨立的國家是俄羅斯（前蘇聯）。

▼普丁和金正恩展開單獨會談。（圖／路透）

▲包括外務相崔善姬在內的北韓官員參加雙邊擴大會談。（圖／路透）

報導指出，俄羅斯、北韓雙方依序進行擴大會談和一對一單獨會談，其中俄國代表團的官員包括副總理庫斯諾林（M.Khusnullin）、副總理奧維爾邱丘克（Alexei Overchuk）、副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、國防部長蕭依古、交通部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）等；至於北韓代表團官員則包括勞動黨軍政指導部長朴正天、外務相崔善姬、國防相姜順南、吳秀容、朴泰成等人。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）接受俄羅斯國營媒體採訪時指出，俄國將擴大和北韓之間包括軍事技術在內的合作，目前正和北韓針對軍事交流、國防安全領域上最迫切的問題交換意見，且由於相關話題敏感，他認為第三國家不應該介入。

最新消息指出，稍早普丁和金正恩已經結束單獨會談，目前已開始共進晚宴。