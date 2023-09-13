岸田文雄內閣改組完整名單出爐！任用5名女閣僚　最年輕大臣是她

▲日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄13日上午舉行臨時內閣會議解散內閣後，當天下午1時與公明黨魁山口那津男舉行執政黨黨魁會議，並成立組閣本部，進行內閣改組。官房長官松野博一稍早正式宣布19人內閣名單，而新的內閣大臣稍後將會前往皇居參加認證儀式，預計今晚第2屆岸田政府第2次改組內閣正式上任。

值得注意的是，在此次內閣名單中，首次入閣的有11人，另有6人留任，2人曾任內閣大臣此次再入閣。在19位內閣大臣中，有5名女性，與第1次小泉內閣以及第2屆岸田改組內閣並列史上最多。

從自民黨內部派系來看，安倍派與麻生派各有4人，占最多。其次則分別為茂木派3人、岸田派2人、二階派2人以及谷垣集團1人。另有2人為無派系、1人為公明黨。

岸田文雄與19名新任內閣大臣平均年齡為63.5歲，比2022年第2屆岸田首次改組內閣的成員平均年齡略高0.85歲。此次最高齡內閣大臣為厚生勞動大臣武見敬三、國土交通大臣齊藤鐵夫以及復興大臣土屋品子，3人皆為71歲，最年輕的則是44歲的兒童政策擔當大臣加藤鮎子。

第2屆岸田政府第2次改組內閣名單：



（◇為留任，◆為接任）

◆總務大臣由安倍派的鈴木淳司接任

◆法務大臣由二階派的小泉龍司接任

◆外務大臣由岸田派的上川陽子接任

◇財務大臣由麻生派的鈴木俊一留任

◆文部科學大臣由岸田派的盛山正仁接任

◆厚生勞動大臣由麻生派的武見敬三接任

◆農林水產大臣由安倍派的宮下一郎接任

◇經濟產業大臣由安倍派的西村康稔留任

◇國土經濟大臣由公明黨的齊藤鐵夫留任

◆環境大臣由麻生派的伊藤信太郎接任

◆防衛大臣由茂木派的木原稔接任

◇官房長官由安倍派的松野博一留任

◇數位大臣由麻生派的河野太郎留任

◆復興大臣由無派系的土屋品子接任

◆國家公安委員長由茂木派參議院議員的松村祥史接任

◆兒童政策擔當大臣由谷垣集團的加藤鮎子接任

◆經濟再生擔當大臣由茂木派的新藤義孝接任

◇經濟安全保障擔當大臣由無派系的高市早苗留任

◆地方創生擔當大臣由岸階派的自見英子接任

▲自民黨13日進行幹部人事調整。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，自民黨幹部人事則是繼續由麻生派大老麻生太郎留任副黨魁、茂木派大老茂木敏充留任幹事長、安倍派荻生田光一留任政調會長、安倍派高木毅留任國會對策委員長、森山派大老森山裕接任總務會長，並由前首相小淵惠三之女小淵優子接任選舉對策委員長。