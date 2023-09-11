雙十國慶雲林齊步跑　「黃金戰士」現身領跑邀請大家參加

▲雲林縣政府邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生，更藉此推廣全民運動、促進縣運動觀光發展與家庭親子互動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

迎接雙十國慶，雲林縣政府與活動咖將於10月10日舉辦「2023雲林雙十國慶齊步跑」活動，雲林縣長張麗善、活動代言人「黃金戰士」陳致遠今（11日）邀請大家參加路跑、升旗典禮，迎國慶拿好禮。

張麗善表示，今年雙十國慶結合健康路跑與升旗典禮，歡迎大家透過實際行動，感懷先人抛頭顱、灑熱血辛苦建立中華民；路跑活動分為3k親子組與10k社會組，有豐富的完跑禮與參加禮，報名日期本月15日截止，請民眾把握報名時間。

▲活動代言人「黃金戰士」陳致遠邀請大家參加路跑、升旗典禮，迎國慶拿好禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府民政處長蕭德恕指出，參加路跑活動朋友可以獲得活動紀念衫、精美國旗提袋、實用帆布袋、漂亮的國旗口罩、雲饗豬雙十運動毛巾、元進莊喫雞系列產品及土雞肉鬆禮盒、庵古坑咖啡體驗包、瑞春醬油產品、施巴運動沐浴好禮等贈品，另雲林縣政府每人加碼100元雲林幣。

另外，當天還有豐富好禮的抽獎活動，只要報名就有機會獲得朝聖酒店住宿券、元進莊晨露滴雞精、阿李媽媽手作豆奶酪…等多項好禮，要讓參加「2023雲林雙十國慶齊步跑」活動的民眾們滿載而歸。

蕭德恕指出，這次邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生，更藉此推廣全民運動、促進縣運動觀光發展與家庭親子互動，感受雲林鄉親們的熱情與活力。更多活動詳情及線上報名請洽活動咖官網。

▲雲林縣政府邀請全民一起透過健康路跑的方式為國家慶生。（圖／記者蔡佩旻攝）