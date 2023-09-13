廣達游於藝「光影巴洛克」15校巡迴　今虎科大首站展出

▲展覽自巴洛克時期至現代藝術作品如何呈現光影，可一覽藝術家的精手法法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學與廣達文教基金會合作藝術教育計畫廣達《游於藝》，擔任計畫盟主邁入第16年，今（13）日於虎科大舉行112學年度「光影巴洛克」15校巡迴展聯合開幕活動，由校長張信良、藝術中心主任李彥希及廣達文教基金會執行長徐繪珈，及雲林縣政府教育處與雲林中小學同盟團隊共同為巡迴揭開序幕。

虎科大校長張信良表示，虎科大是全人教育場域，期許透過校園藝術氛圍的建立，能讓青年學子學習知識與累積藝術體驗，並從藝術蔓延至科技應用與生活。台灣也應該要有這樣的條件，讓學童自小欣賞藝術，透過作品啟發並了解科技原理，再應用至工程技術，也希望透過巡迴展，嘉惠更多學子。

▲展覽「光影巴洛克」於虎科大首站展出，照片為虎科大校長張信良（右）、藝術中心主任李彥希（左）與廣達執行長徐繪珈合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廣達基金會執行長徐繪珈表示，游於藝計畫自2009年起將東方、西方與環境藝術送至雲林巡迴展出，每年也透過競賽讓全國學童導覽畫作與公開交流。此次展出巴洛克藝術最大特點便是光影呈現，從17世紀再帶至現代藝術家如何進行創作，了解光影在藝術上的呈現，且於科技也有不同運用手法。

▲覽設有光影互動裝置，引領觀者體驗光影變化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



此次展出36件作品，從巴洛克時期著名藝術家卡拉瓦喬、林布蘭、拉圖爾、維梅爾與貝尼尼等大師經典作品，延伸至現代生活周遭光影變化之攝影作品，可一覽諸位大師在光影表現上各具特色的精彩手法，並了解17世紀獨特的社會氛圍和藝術風潮，期許觀者自日常生活觀察及光影的應用中，發現生活美感。

「光影巴洛克」15校巡迴展首站自虎科大出發，將陸續至斗南高中、嘉興國小、中正國小、公誠國小、雲林國小、東榮國小、豐安國小、斗六國小、廣興國小、元長國小、崙背國小、新生國小、莿桐國小、饒平國小等校展出。自即日起至9月21日於虎科大第二校區綜三館一樓展覽室展出，假日休館，歡迎各界蒞臨參觀。

▲展覽自巴洛克時期至現代藝術作品如何呈現光影，可一覽藝術家的精手法法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）