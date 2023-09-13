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大陸 大陸焦點 特派現場

「柯爾鴨」放路邊晾毛遭帶走　找到已成食物...主人獲賠35000元

▲▼北京喜鴨Luckyducky,寵物經濟。（圖／記者陳政錄攝）

▲柯爾鴨。（示意圖／記者陳政錄攝）

記者林郁婷／綜合報導

上海嘉定一名男子在路上看到一隻白白胖胖的鴨子，以為是沒有主人的，就將鴨子撿回家做成了鴨肉餐，沒想到隔天卻被警察找上門，他才知道，原來那是一隻身價不斐的「柯爾鴨」，並且有人飼養，最後他未表達歉意，當場賠償飼主8000元（人民幣，下同，約新台幣35000元）。

據《極目新聞》報導，魯姓男子在上個月27日晚上10點多，騎著電動自行車閒逛時，路上遇到一隻鴨子，見周圍沒有主人的身影，就將鴨子帶回家。

魯男事後表示，「那隻鴨子特別白，我在路邊看了牠幾分鐘，發現也沒人帶走，於是就想著先帶回去」。

▲▼ 。

▲男子將柯爾鴨帶回家煮食。（圖／翻攝自微博／觀察者網）

另一邊鴨子的主人費姓男子也向封浜派出所求救，自己養的柯爾鴨不見了，平時散養在經營的店鋪門前，靠著可愛的外形招攬生意，一般不會走太遠，當天他幫鴨子洗澡後，就放在店門口晾毛，這時正好有顧客上門，他就先去招呼客人，沒注意到鴨子走到路上。

警察調閱附近監視器，確定帶走柯爾鴨的人正是魯男，立即上門找鴨子，然而還是晚了一步，柯爾鴨早已被魯男當成食物吃掉。魯男聽完警察說明後，相當後悔自己的行為也對費男感到抱歉，當場賠付8000元來彌補過失。

據了解，柯爾鴨2019年前後開始在大陸流行飼養，壽命長短取決生活環境，最長約可達10年，是家鴨中壽命最長的一種，目前在大陸的市價約為萬元人民幣（約4.4萬元新台幣）左右。

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上海嘉定柯爾鴨

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