最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

▲上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在熙來攘往的上海南京路步行街附近，一棟網紅樓矗立在街頭，因樓身薄如紙片而有「紙片樓」之稱，牆面最窄的地方更只有區區20公分，但裡面曾經塞滿了40戶人家，連外國媒體都爭相報導。「紙片樓」所在的福建路地塊自2021年啟動都更後，陸續有居民簽約搬離，至今年6月，這裡徹底空了。

「紙片樓」本身並無名字，其有四層高，坐落在寧波路上，在石潭弄的最南端，並緊鄰無錫小區。其樓身呈現「l」字形，其中靠石譚弄一側的牆壁沿弄堂逐漸變窄，猶如一個三角形，從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，除了惹來民眾「打卡」，奇特的外表甚至吸引英國《每日郵報》亦專門在2013年作出報導，並稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

▲「紙片樓」正面。（圖／翻攝自上觀新聞）

據《上觀新聞》報導，許多網友看到這幢樓的第一反應都是，「裡面怎麼住人？」但住在裡面的人卻有「螺螄殼裡做道場」的本事。比如，「紙片樓」讓人好奇的「尖尖頭」，住戶定制了儲物架，打造儲物間。陽台也被改造成了廁所、浴室等等。

據了解，該大樓約於上世紀30年代建造，起初是作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，就造成現在的樣子。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

▲最窄處住戶定制了儲物架。（圖／翻攝自上觀新聞）

然而，「紙片樓」畢竟不是成套住房，許多不便之處是住戶無力改善，例如沒有廚房下，住戶需要在公共走廊生火做飯，可是無法安裝排煙罩等設施下，多戶人家只能在煮飯高峰時忍受樓道甚至房內變得煙熏火燎。

據悉，「紙片樓」所在的福建路地塊是黃浦區舊區改造項目，自2021年啟動都更以後，陸續有居民簽約搬離，至今年6月，這裡徹底空了。

▲目前該樓已經人去樓空。（圖／翻攝自上觀新聞）

不少網友表示，居民搬走了，希望樓棟還能保留，「住住不舒服，拆了蠻可惜」。也有人提出，對於一些有城市特色的老房子，可否進行保留，為居民，也為城市留下一份記憶。

「紙片樓」人去樓空後現狀如何？目前，「紙片樓」及其所在地塊的老房子都還沒拆，時不時有經過的路人、順道而來的「老鄰居」或者特地來打卡的人在寧波路上，給獨特的「紙片樓」拍照留念。