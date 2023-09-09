　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

▲▼上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在熙來攘往的上海南京路步行街附近，一棟網紅樓矗立在街頭，因樓身薄如紙片而有「紙片樓」之稱，牆面最窄的地方更只有區區20公分，但裡面曾經塞滿了40戶人家，連外國媒體都爭相報導。「紙片樓」所在的福建路地塊自2021年啟動都更後，陸續有居民簽約搬離，至今年6月，這裡徹底空了。

「紙片樓」本身並無名字，其有四層高，坐落在寧波路上，在石潭弄的最南端，並緊鄰無錫小區。其樓身呈現「l」字形，其中靠石譚弄一側的牆壁沿弄堂逐漸變窄，猶如一個三角形，從某些角度看更如一張紙片矗立在鬧市，除了惹來民眾「打卡」，奇特的外表甚至吸引英國《每日郵報》亦專門在2013年作出報導，並稱其也許是全世界最扁最薄的建築。

▲▼上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲「紙片樓」正面。（圖／翻攝自上觀新聞）

據《上觀新聞》報導，許多網友看到這幢樓的第一反應都是，「裡面怎麼住人？」但住在裡面的人卻有「螺螄殼裡做道場」的本事。比如，「紙片樓」讓人好奇的「尖尖頭」，住戶定制了儲物架，打造儲物間。陽台也被改造成了廁所、浴室等等。

據了解，該大樓約於上世紀30年代建造，起初是作為辦公樓，後來為最大程度利用土地，就造成現在的樣子。在專業領域，該種樓房叫做「貼界」，不過現時已經沒有人設計這樣的樓房。

▲▼上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲最窄處住戶定制了儲物架。（圖／翻攝自上觀新聞）

然而，「紙片樓」畢竟不是成套住房，許多不便之處是住戶無力改善，例如沒有廚房下，住戶需要在公共走廊生火做飯，可是無法安裝排煙罩等設施下，多戶人家只能在煮飯高峰時忍受樓道甚至房內變得煙熏火燎。

據悉，「紙片樓」所在的福建路地塊是黃浦區舊區改造項目，自2021年啟動都更以後，陸續有居民簽約搬離，至今年6月，這裡徹底空了。

▲▼上海網紅「紙片樓」要拆了。（圖／翻攝自上觀新聞）

▲目前該樓已經人去樓空。（圖／翻攝自上觀新聞）

不少網友表示，居民搬走了，希望樓棟還能保留，「住住不舒服，拆了蠻可惜」。也有人提出，對於一些有城市特色的老房子，可否進行保留，為居民，也為城市留下一份記憶。

「紙片樓」人去樓空後現狀如何？目前，「紙片樓」及其所在地塊的老房子都還沒拆，時不時有經過的路人、順道而來的「老鄰居」或者特地來打卡的人在寧波路上，給獨特的「紙片樓」拍照留念。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／大直民宅塌陷　北檢出手了！
3辣妹現身！　赴民宅現場送麵包
男友前戲「狂丟4問題」陳子玄脫光見衝擊一幕！ Melody：
快訊／高雄男「表情痛苦」倒臥副駕駛座亡！
快訊／摩洛哥強震296死！　民眾逃難畫面曝
「郭董請退選吧！」　楊志良喊話郭：成就民眾下架民進黨的渴望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

工程師缺錢「冒充警察」騙3賣淫女　自製假證件得手24萬

中國證監會邀境內外投資者座談　稱對房市有信心

傳印度研究應對台海衝突　陸警告美：推動台灣問題國際化非常危險

「雙宋會」提出台灣關心3問題　宋楚瑜：開放觀光、農漁產品、直航點

長髮妹困洪水　開腿爽抱消防員畫面爆紅！被指認網紅回應了

7歲愛滋男童「父亡母失蹤」成孤兒　他吐最大願望：好想去上學

37個跨越海峽的故事　「申情一家」新書發布

香港人世紀暴雨仍排隊等第一班地鐵　港漂女嘆：到底多愛上班？

錢包丟10年被送回「上千元現金還在」　幸運男感動：一連串的好人

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

大直工地坍塌現場像末日　不斷傳出爆裂聲響！

最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

工程師缺錢「冒充警察」騙3賣淫女　自製假證件得手24萬

中國證監會邀境內外投資者座談　稱對房市有信心

傳印度研究應對台海衝突　陸警告美：推動台灣問題國際化非常危險

「雙宋會」提出台灣關心3問題　宋楚瑜：開放觀光、農漁產品、直航點

長髮妹困洪水　開腿爽抱消防員畫面爆紅！被指認網紅回應了

7歲愛滋男童「父亡母失蹤」成孤兒　他吐最大願望：好想去上學

37個跨越海峽的故事　「申情一家」新書發布

香港人世紀暴雨仍排隊等第一班地鐵　港漂女嘆：到底多愛上班？

錢包丟10年被送回「上千元現金還在」　幸運男感動：一連串的好人

曾選里長！經營管理講師酒駕撞網紅　不是第一次！啤酒喝茫全忘了

吸引青農返鄉！花蓮縣府農會持續關注慈大小農輔導工作坊

基泰工程出包毀民宅　蔣萬安：出來負責、沒有第二條路

4大族群「完美早餐」曝光！營養師：吃錯變胖又便秘

快訊／大直民宅塌陷！北檢分「他字案」　黑金檢察官調查有無弊端

最窄僅20公分！「世界最薄大樓」蓋近百年要拆了　遊客打卡趕朝聖

網紅「睪丸之王」挑戰100天吃生牛排　自曝身體驚人變化

獨家／因「囤積症」被提分手！女星許嘉容離婚進度曝光

侯友宜推「基本薪資33K」政策　柯志恩批綠營：跳票！該換人改變

Melody親妹「2年不跟她說話」！昔鬧翻全為1台家電：雞婆害了自己

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

長髮妹困洪水　開腿爽抱消防員畫面爆紅

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

7歲愛滋男童成孤兒　最大願望：上學

港人暴雨排地鐵　女：到底多愛上班？

228公分！ 大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

台胞故事「申情一家」新書發布

「雙宋會」提出台灣關心3問題

陸失蹤女主播　被製成女屍標本？

香港史無前例大癱瘓！驚人畫面曝光

男大生「失聯6天」　爸接老師電話才知噩耗

錢包10年後找回「現金沒少」　他讚：一連串好人

小學生手拿砲彈直闖校長室「我用手挖的」 學校緊急疏散百名師生

傳印度研究應對台海衝突　陸警告美：推動台灣問題國際化非常危險

更多熱門

相關新聞

工程師「冒充警抓賣淫」　製假證騙走24萬

工程師「冒充警抓賣淫」　製假證騙走24萬

杭州一名工程師因炒股失敗，向高利貸借款，為了償還債務，決定用騙人的方式來賺錢，多次拿著假證件冒充警察掃黃，以處罰賣淫違法行為、公安機關保管錢款等理由，騙取3名女性超過56000元（人民幣，下同，約新台幣24.4萬元）。

客機滯留機場8hrs　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

客機滯留機場8hrs　乘客熱到戴氧氣罩呼吸

特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠 產業鏈本土化超95％

特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車出廠 產業鏈本土化超95％

華為Mate 60到手現「拆解」熱 陸專家：與先進5G芯片有3-5年差距

華為Mate 60到手現「拆解」熱 陸專家：與先進5G芯片有3-5年差距

華為Mate 60全系列開售 門市現排隊人潮...一人限購一機

華為Mate 60全系列開售 門市現排隊人潮...一人限購一機

關鍵字：

上海紙片樓

讀者迴響

熱門新聞

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

包小柏女兒骨灰隨身帶

害大直民宅塌陷　基泰凌晨悄刪1資訊

即／周杰倫傳受困鐵球！公司回應了

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

「地下三層很簡單的工程」營建大老嘆

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面