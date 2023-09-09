工程師缺錢「冒充警察」騙3賣淫女　自製假證件得手24萬

▲工程師假冒警察騙錢，3名賣淫女子受害。（示意圖／123RF）



記者林郁婷／綜合報導

杭州一名工程師因炒股失敗，向高利貸借款，為了償還債務，決定用騙人的方式來賺錢，多次拿著假證件冒充警察掃黃，以處罰賣淫違法行為、公安機關保管錢款等理由，騙取3名女性超過56000元（人民幣，下同，約新台幣24.4萬元）。

據《大皖新聞》報導，韓姓男子原本是一名科技公司工程師，炒股失利後向高利貸借錢，後來迫於還款壓力，想去辦理貸款但沒有成功，因此想起曾經看過有人靠冒充警察來騙錢，決定效仿這個做法。

韓男主動與網絡招嫖客服聯繫，先後和葉姓女子、姚姓女子相約在杭州某大廈內賣淫，等他到了之後開始假冒成警察，以查處賣淫違法行為、公安機關保管錢款等理由，要求2人提供支付密碼，接著分別轉走5000元（約新台幣2.1萬元）和1000元（約新台幣4300元），得手後立即逃離現場。

韓男發現2人都沒有報警，因此心存僥倖，這次他來到上海，透過網絡招嫖客服約到羅姓女子，原本想再次假冒成警察去抓嫖娼，沒想到卻踢到鐵板。

羅女表示，客服說有客人上門，開門後對方就說自己是警察，還拿出一個類似警官證的東西給她看，接著就以檢查手機為由，要求提供支付密碼，直到隔天她檢查銀行帳戶，發現裡面的5萬元存款不見，才驚覺男子是假警察，因此立即報警。

上海公安機關獲報後將韓男逮捕，但他不承認犯案，更辯稱自己與羅女進行的是虛擬幣交易，「我以每個U幣6.5元的價格賣給對方，一共賣了9000個，所以才轉賬了5萬餘元」。

對此，承辦檢察官馬依雯指出，韓男沒有提供U幣的來源和交易資訊，再加上從他與客服的聊天記錄可知，他是以嫖娼的名義與羅女相約，並且有3名被害人的陳述，最後自知無法逃避罪責，才坦承犯案。

上海市嘉定區人民檢察院日前以盜竊罪、招搖撞騙罪對韓男提起公訴。