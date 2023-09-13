周杰倫上海開唱「13萬張票秒殺」！黃牛開代搶…喊價比門票還貴

▲周杰倫上海演唱會一票難求。（示意圖／杰威爾提供）

記者鄭思楠／綜合報導

天王周杰倫近期正在大陸進行「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，造訪各個城市開唱，昨（12日）上海站開賣，官方公告有超11萬張票，但被曝「秒沒」。為抵制黃牛，主辦方使用實名制的規則，但陸媒曝光，「黃牛」們推出「代搶」生意依然火爆，開價甚至比門票還貴。

據《第一財經》報導，9月12日18點，上海周杰倫演唱會門票開搶，「搶不到票」、「秒沒」的歷史重演。本次周杰倫上海站將於10月12日至15日舉行，連唱四天。

根據大麥、票星球、貓眼三個平台公布的演唱會門票數據，本次周杰倫上海演唱會共放出超11萬張門票，而單單大麥平台上就有378萬人標記了「想看」。

上周剛舉辦的周杰倫天津演唱會並沒有實行強制實名制搶票，一些二手平台上的「黃牛」將原價2000元（人民幣，下同）的內場票哄抬至數十萬元。與周杰倫天津場演唱會不同的是，本次上海演唱會是實名制的。根據票務平台發布的公告，本場演出為購票實名制入場，門票可退，但不得轉贈及轉售，演出開始前48小時停止退票。

在大陸，對於沒有實行實名制的演唱會，消費者雖然需要在票務平台上登記個人身分資訊才能進行購票，但購票後可以直接憑門票入場，購票人與實際觀演者可以不是同一人，而且每張身分證可以購買同場演出的多張門票，門票可以轉贈。

而在實名制下，入場時甚至還需要進行「人臉識別」，購票者與觀演人必須一致。「實名制」購票規則下，每張身分證僅可購買每場演出的一張門票，門票不可轉贈，但可在規定時間內退票。

在實名制下，「黃牛」的業務已經不是倒買倒賣了，而是「代搶」。他們會提前綁定客戶的身分證資訊，如果沒有搶到票，「代搶」的錢100%退還給客戶。正是這種試一試又不吃虧的心態，讓不少周杰倫的鐵粉選擇了「代搶」。

近日，一名「黃牛」表示，周杰倫上海場的看台「代搶」價格為1500元一張，而看台的門票價格為580元-1280元不等；內場2080價格的門票「代搶」價格2500元，內場其他價格的門票「代搶」價格2000元。據悉，有些是人工「代搶」，更高級的則會借助特殊軟體。