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社會 社會焦點 保障人權

怕怕的...台南文元國小旁流浪狗成群　動保處回應了

▲網友在在網路社群PO文指台南北區北區文元國小旁，有10多隻流浪狗群，提醒家長留意小朋友的安全，如果有遛狗的民眾最好也繞路，小心受傷。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

▲網友在在網路社群PO文指台南北區北區文元國小旁，有10多隻流浪狗群，提醒家長留意小朋友的安全，如果有遛狗的民眾最好也繞路，小心受傷。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文指台南北區北區文元國小旁，有10多隻流浪狗，提醒家長留意小朋友安全，如果有遛狗的民眾最好也繞路，網友提供的照片中狗群至少有10多隻，浩浩蕩蕩的確令人有畏懼感，台南市動保處指出，家新飯店及文元國小周遭為遊蕩犬重點列管區域，皆持續加強管制捕捉遊蕩犬，降低人犬衝突。

動保處指出，動保處以強化捕捉、疏導餵養及繁殖管控等3大具體對策積極處理。強化捕捉部分，因犬隻出沒時間不定，已利用大型圍籬、誘捕籠及麻醉槍等精進作為，提升遊蕩犬隻捕捉成效，避免有傷人事件發生；而疏導餵養則強化屬地權責，配合環保局加強稽查環境衛生，以降低環境髒亂及犬隻群聚問題；繁殖管控方面施行高密度抓紮，減少遊蕩犬繁衍。

▲網友在在網路社群PO文指台南北區北區文元國小旁，有10多隻流浪狗群，提醒家長留意小朋友的安全，如果有遛狗的民眾最好也繞路，小心受傷。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

動保處表示，北區遊蕩犬2022年共計捕捉25隻，2023年截至9月12日共計捕捉19隻。現已在北區擇點置放誘捕籠協助捕捉未絕育犬隻及問題犬隻，並密切配合各里長針對人犬衝突熱點加以捕捉管制，而難以捕捉的犬隻，必要時會動用麻醉槍精準捕捉，其追車咬人犬隻則捕捉後不回置，提供民眾認養。另動保處現針對人犬衝突高風險區域及民眾通報追人車等案件，於流浪犬絕育回置時加以佩戴矯正器，減緩其跑步速度，遏止犬隻追車咬人習慣，並配合當地愛心人士評估觀察犬隻狀況，改善流浪犬追人車習性。

▲網友在在網路社群PO文指台南北區北區文元國小旁，有10多隻流浪狗群，提醒家長留意小朋友的安全，如果有遛狗的民眾最好也繞路，小心受傷。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

台南市為尊重動物生命及因應全國犬隻零撲殺政策，現有公立收容空間皆已爆滿無法再進行收容，目前已請台南市各區公所協助盤點轄內適合設立遊蕩犬暫置區之地點，以供收容不回置犬隻。

動保處表示，民眾如遇到疑似具攻擊性犬隻，可通報動保處動物管制專線（電話：06-2965945），動保處將優先將追車咬人犬隻予以捕捉並推廣為工作犬，力求於市民人身安全及動物生存權間取得平衡。

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