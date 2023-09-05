《忠犬小八》台中版？傳「主人過世」歐告堅守急診門口　愛媽相助

▲台中一隻黑狗在亞大附醫急診室前待了1周，有民眾稱是主人因病過世，但許多相助的網友稱，此事無從證實，也可能是狗狗知道會有人餵食，只能協助安置狗狗，目前找不到主人。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台版《忠犬小八》在台中上演？亞大附醫前近日被民眾發現，有一隻黑狗在急診室門口「堅守」，颱風夜也不離開，好心民眾路過紛紛拿食物給牠。有人留言說，疑似是主人進醫院後過世，但是協助的網友認為，此說法無從證實，今日一名莊小姐前去幫忙，經掃描後確認「有晶片無資訊」，只能將狗狗安置，若依舊沒主人聯絡，已經有一名網友願意領養。

經典電影《忠犬小八》講述狗狗在車站等候主人，即使主人因病去世，仍在此等候主人回家，劇情賺人熱淚。近日有民眾發現，在亞洲大學附設醫院的急診室前，有一隻「戴著項圈」的黑狗在此徘徊，狗狗在此已經近一周，不少路人、看病民眾都知道此事。

▲也有民眾認為，單純是狗狗知道此處有人餵食，才會長期堅守門口。（圖／民眾提供）



目擊的網友拍下，狗狗在公車站前、急診室外或坐或趴，疑似會怕人，偶爾在醫院附近徘徊，深夜時，又會再度回到急診室前的角落，就連前幾天颱風來襲，狗狗也依舊此處，不肯離開。不過，也有人推測，應該就是有人餵食，狗狗才在此。

▲狗狗有剪耳特徵，一位好心的莊小姐提供電話，希望能盡快找到主人。（圖／民眾提供）



今日前往幫忙安置的莊小姐表示，狗狗在此的原因，只能說是眾說紛紜，已經帶狗狗去大里區動物醫院安置後，有掃描到晶片，卻沒有飼主資訊，無法找到主人。

莊小姐表示，狗狗目前發現有剪耳特徵，還是希望盡快找到主人，若還是沒消息，目前有台北網友願意領養。如果有狗狗飼主在尋找，可與莊小姐聯繫，電話為04-2378-1253。