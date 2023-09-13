快訊／北韓又射彈道飛彈！　金正恩下午將和普丁會談

▲稍早北韓又發射彈道飛彈。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓（朝鮮）稍早朝向東海（日本海）發射彈道飛彈，繼7月30日發射2枚短程彈道飛彈後，時隔14天再度發射導彈，是今年以來第17次，目前南韓軍方正在分析相關數據。據悉，北韓最高領導人即將於今日（13）下午和俄國總統普丁進行雙邊會談。

根據日媒《日本放送協會》，日本防衛省稍早於上午11時46分（台灣時間上午10時46分）表示，北韓朝東方發射一枚疑似彈道飛彈的物體；至於日本海上保安廳則於11時52分表示，該枚飛彈已經墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）之外。

不過，金正恩目前人仍在俄羅斯出訪，然而北韓國內卻依舊能夠發射彈道飛彈，此情況實屬罕見。南韓統一研究院專任研究委員洪敏（홍민，音譯）表示，「在最高領導人出訪國外的情況，北韓依舊發射導彈，其實是歷來首次。顯示就算國家元首不在位置上，北韓仍能徹底維持軍事警戒態勢，這是一種自信的展現。」

日媒《共同社》指出，俄羅斯當局消息人士透露，普丁和金正恩將於13日下午在俄羅斯阿穆爾州齊奧爾科夫斯基（Tsiolkovsky）的東方太空發射場舉行會談，而普丁昨日（12）晚間則從海參崴出發抵達阿穆爾州。

至於北韓官媒《朝中社》則在報導指出，金正恩當地時間12日上午6時抵達俄邊境城鎮哈桑後，和俄羅斯自然資源生態部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）展開談話，他表示十分高興睽違4年能夠新冠疫情後再度訪俄。

►就是今天！ 日媒《共同社》：金正恩、普丁下午召開會談