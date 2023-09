快訊／金正恩見普丁！緊握對方雙手40秒　第一句問候曝光

▲普丁和金正恩12日下午在俄國阿穆爾州東方太空發射場會晤。(圖/路透)

記者羅翊宬/編譯

根據《BBC》、俄媒《塔斯社》,俄羅斯總統普丁、北韓(朝鮮)最高領導人稍早皆已抵達位於阿穆爾州的東方太空發射場,金正恩見到普丁後握起對方的手,兩人握手長達40秒。金正恩見面時對普丁講的第一句話,「感謝您在百忙之中仍邀請我」;普丁對金正恩表示,「很高興見到你,這是我們的太空發射場」。

普丁表示,俄國未來將協助北韓研發人造衛星,而這也是他選擇讓雙方在東方太空發射場舉行會談的理由,同時稍後將和金正恩討論包括軍事技術合作等多方面議題。

俄國克里姆林宮表示,俄國與北韓將在「難以對外曝光的敏感領域」上進行合作。

