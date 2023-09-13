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普丁金正恩「交朋友」為了3原因！　BBC曝兩國共同處境

▲▼俄羅斯證實，金正恩受普丁邀請，將於最近幾天內訪俄。（圖／達志影像／美聯社）

▲金普會今（13）日下午登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

北韓領袖金正恩及俄國總統普丁將於今（13）日下午舉行會談，英國廣播公司（BBC）透過國際處境，分析「為什麼他們會想要成為朋友」，並且提出3大關鍵原因。

首先，「他們都有對方想要的東西。」對俄羅斯而言，北韓可為烏克蘭戰場提供彈藥及其他武器。對北韓而言，歷經多年關閉邊境及嚴厲制裁後，國內糧食、燃料及現金都極其短缺，此外也可能要求莫斯科分享敏感科技，藉此改良核武。

第二，「他們有著共同敵人，也就是西方與美國。」2國都遭受國際制裁，面臨某種程度的國際孤立。俄羅斯方面，2018年毒殺雙面間諜克里帕爾（Sergei Skripal）父女等事件，使得西方對俄態度漸趨強硬，烏克蘭戰爭進一步惡化局勢。北韓方面，金正恩與川普會面2019年破裂後，該國就成為某種「國際賤民」（international pariah），只能眼睜睜看著美國與南韓結盟，並在亞洲擴大軍事存在。

第三，「中國。」面臨國際制裁，兩國都越來越依賴北京。俄羅斯正在向美國傳達一個訊息，「莫斯科要選擇自己的朋友，而且沒有人能夠影響這個選擇。」平壤可能也在向南韓發出警告，「不要跟美國走太近。」

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