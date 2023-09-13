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就是今天！　日媒《共同社》：金正恩、普丁下午召開會談

▲▼金正恩於當地時間12日上午6時抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站，俄國中央和地方官員迎接。（圖／路透）

▲金正恩於當地時間12日上午6時抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑站，俄國中央和地方官員迎接。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩受俄羅斯總統普丁邀請訪俄，10日下午先是搭乘綠皮專用列車從平壤出發，抵達俄朝邊境哈桑站時，俄國地方官員在場迎接，此後列車一路向北行駛。日媒引述消息人士說法指出，金正恩和普丁將於今日（13）下午在東方太空發射場舉行會談。

根據日媒《共同社》，俄羅斯當局消息人士透露，普丁和金正恩將於13日下午在俄羅斯阿穆爾州齊奧爾科夫斯基（Tsiolkovsky）的東方太空發射場舉行會談，而普丁昨日（12）晚間則從海參崴出發抵達阿穆爾州。先前俄國克里姆林宮曾透過發言人表示，兩人的會談將在近幾天內舉行，屆時將不再另行召開聯合記者會。

至於俄媒《俄羅斯商業日報》（RBK）則同樣引述消息人士說法，指出普丁和金正恩將於13日召開雙邊會談，而16日金正恩則將接見俄羅斯國防部長蕭依古。

▲▼金正恩12日上午抵達俄羅斯邊境城鎮哈桑後，和俄國自然資源生態部長柯茲洛夫握手。（圖／路透）

▲金正恩12日上午抵達俄羅斯邊境城鎮哈桑後，和俄國自然資源生態部長柯茲洛夫握手。（圖／路透）

儘管先前外界曾一度預估，普丁和金正恩將在海參崴的東方經濟論壇（EEF）上會晤，不過俄方卻表示該地並非兩人的會談場所，而金正恩的專用列車抵達俄國境內後持續向北行駛，至於普丁在經歷論壇上發表演說時，則透露接下來將造訪東方太空發射場，因此外界研判兩人可能在東方太空發射場召開會談，該地距離海參崴約1450公里，象徵著俄羅斯太空探索的雄心壯志。

普丁和金正恩舉行完會談後，將前往位於哈巴羅夫斯克邊疆區產業都市共青城的蘇愷戰鬥機生產工廠。

北韓官媒《朝中社》13日在報導形容，此次金正恩的訪俄行程，是為了將朝俄（北韓和俄羅斯）之間的友誼親善關係提升到嶄新的階段，報導透露金正恩專用列車抵達哈桑站的時間點為當地時間12日上午6時（台灣時間12日上午4時），金正恩從該站下車後受到俄羅斯自然資源生態部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）的迎接，並從他手中接下禮物。

▲▼金正恩12日抵達哈桑站後，在領事迎賓室和俄國自然資源生態部長柯茲洛夫進行談話。（圖／路透）

▲金正恩12日抵達哈桑站後，在領事迎賓室和俄國自然資源生態部長柯茲洛夫進行談話。（圖／路透）

此次是金正恩繼2019年4月出訪俄國海參崴後，睽違4年5個月訪俄。他在哈桑站發表談話，「繼2019年以後，睽違4年再度造訪俄國，對此我感到相當高興。自從全世界經歷公共保健危機（指新冠疫情）後，首度再次踏上訪俄行程，強調朝俄戰略關係的重要性，也明確顯示我勞動黨和政府重視（朝俄關係）的立場。」

從《朝中社》釋出金正恩抵俄後的相片，可以看到隨行官員包括北韓國防相姜順南、朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、朝鮮勞動黨軍政指導部長朴正天等人。

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