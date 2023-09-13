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新品盤點！iPhone 15 Pro版1獨家功能　Apple Watch「雙指互點」

記者張靖榕／綜合外電報導

眾所矚目的蘋果秋季發表會於台灣時間今（13日）凌晨1時登場，蘋果推出全新iPhone 15系列，以及Apple Watch 9、Apple Watch Ultra 2，此外，USB-C版AirPods Pro 2也在官網悄悄上架，以下為本次蘋果新品總整理。

iPhone 15系列
iPhone 15系列新機依舊為4款新機配置，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，螢幕維持6.1、6.7吋2種尺寸，預計本周五（15日）開放預購，下周五（22日）正式發售，售價29,900元起，個機型相較前一代漲價1000元至2000元不等，最頂規版為58,900元，成為史上最貴蘋果手機。

iPhone 15與iPhone 15 Plus採用iPhone 14 Pro系列的A16晶片，全面採用動態島之外，新機5款顏色也將飽和度降低，共有粉色、黃色、綠色、藍色，與黑色共5色，本次粉色新機登場也相當搶眼。此外，2款手機也採用業界首創「注色玻璃被板」，外觀再進行紋理霧面處理，搭配全新弧形外框與航太等及鋁金屬機身邊框，一甩以往平價版稍顯「廉價感」的氣息，整體質感全面提升。

▲iPhone 15新色。（圖／蘋果）

▲iPhone 15新色。（圖／蘋果）

動態島方面，蘋果為加大螢幕占比，同時為繞過打孔位置，在去年iPhone 14 Pro系列給出令人滿意的解方─動態島設計。今年將動態島全面普及至iPhone 15全系列。動態島以醒目方式呈現各種通知，讓用戶能輕鬆掌握叫車進度、來電對象與追蹤航班動態等。

iPhone 15及Plus主相機鏡頭也升級至4800萬像素，擁有全新2倍往遠鏡頭選項、3段光學變焦。

iPhone 15與iPhone 15 Plus規格依舊為128GB、256GB和512GB可供選擇，15定價29,900起，iPhone 15 Plus為32,900元起。

手機殼配件方面，蘋果將推出全新MagSafe精細織紋保護殼與MagSafe精細織紋卡套，主打觸感如同麂皮般柔軟。

iPhone 15Pro系列
蘋果從iPhone X系列以來的不鏽鋼外框終於退場，全新iPhone 15 Pro系列首度採用有髮絲紋的鈦金屬材質，使用的合金與執行火星任務的太空船同等級，質輕堅固，Pro與Pro Max分別減輕至187公克與221公克，打造史上最輕Pro系列，也達到iPhone史上最薄螢幕邊框。

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼蘋果iPhone 15 Pro系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

蘋果iPhone 15 Pro系列新機搭載最新的台積電3奈米製程晶片「A17 Pro」，CPU速度加快10%、神經引擎2倍升級，GPU速度大幅提升20％、加入6核心設計，以及提升峰值效能與能源效率，迎來前所未見的大升級，繪圖處理效能也是iPhone歷代最強。

全新的動作按鈕在預設狀態下，動作按鈕會設定為「鈴聲」、「靜音」的切換模式，還擁有9大自定義功能，如快速開啟相機、手電筒、專注模式、語音備忘錄等，或利用「捷徑」叫喚更多選項。

Pro系列鏡頭部分，主相機依舊為4800萬畫素，但提供全新2400萬畫素超高預設解析度，主相機也可在24、28、35mm三種常用焦距切換，還提供4800萬畫素ProRAW，並支援4800萬畫素HEIF影像，解析度是以往的4倍。

▲iPhone 15 Pro Max 有歷來最長的120mm的5倍光學變焦。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro Max 有歷來最長的120mm的5倍光學變焦。（圖／翻攝YouTube／Apple）

iPhone 15 Pro Max變焦能力也獲得提升，擁有厲害最長的120mm的5倍光學變焦，結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，對於拍攝特寫、野生動物相當合適。此外，空間運算設備Vision Pro明年初即將上市，蘋果也宣布年底前在iPhone 15 Pro系列影片拍攝中導入全新功能，能為Apple Vision Pro錄製空間影片。

因應歐盟新法規定，iPhone 15全系列已改採USB-C接口，能替AirPods或Apple Watch直接充電。不過Pro系列版本仍有一些不同，包括支援USB 3，傳輸速度是USB 2的20倍，達到最快每秒百億位元的資料傳輸速度。

iPhone 15 Pro系列規格有128GB、256GB、512GB和1TB，定價36,900元起。iPhone 15 Pro Max則除去128GB，剩下256GB、512GB和1TB的選擇，定價4,4900元起，頂規版本達到58,900元。

iPhone 15全系列都搭載第二代超寬頻晶片（UWB），能將連接範圍擴大至以往的3倍，使尋找與定位功能更強大。全系列本周五（15日）晚上8時開放預購，下周五（22日）開賣。

Apple Watch 9
Apple Watch 9搭載S9晶片，使效能與性能獲得有感提升，最大亮度更是前一代的2倍，來到2000尼特，讓用戶即使在太陽光下也能更加看得清楚錶面。

此外還有新增一手勢功能「雙指互點兩下」，戴著錶的那隻手只要2根手指頭互點兩下就能進行操作，連錶面都不需要碰觸。例如接聽或終止通話、關閉計時器、播放或暫停音樂等，也可以雙指互點兩下啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下捲視堆疊中的小工具。

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch 9。（圖／蘋果官網）

在Apple Watch 9上，Siri也可以不需連接wifi或行動數據網路，直接在裝置上處理指令，而且反應速度更快且穩定，聽寫準確度也比前一代提升最多25％。

Apple Watch 9與iPhone 15系列搭載同樣的第二代超寬頻晶片（UWB），可透過「精確尋找」提供iPhone的方位與距離，搭配視覺、觸覺和音訊提醒，即使在隔壁房間也能輕鬆定位。

Apple Watch 9使用時間最長為8小時，開啟低耗電模式最長為36小時，規格為41mm和45mm，有星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，搭配全新粉紅色鋁金屬錶殼，以及金色、銀色和石墨色不鏽鋼錶殼可供選擇。

Apple Watch 9定價13,500元起，本周四（14日）上午9時開放預購，下周五（22日）正式開賣。

Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2延續前代自定義的「動作按鈕」與運動功能，並與Apple Watch 9相同，可直接在裝置上處理Siri指令、搭載第二代超寬頻晶片（UWB）。Apple Watch Ultra 2同樣升級至S9晶片外，也搭載全新4核心神經網路引擎，處理機器學習任務速度比系列初代快上2倍，同樣也有搭載「雙指互點兩下」的手勢功能。

▲Apple Watch Ultra 2。（圖／蘋果官網）

▲Apple Watch Ultra 2。（圖／蘋果官網）

Apple Watch Ultra 2螢幕最大亮度則提高至3000尼特，比Apple Watch 9更亮，更比前代亮上，是蘋果歷代以來最亮的顯示器。電池續航能力方面， 一般使用情況下仍提供36小時續航力，低耗電模式下則能達到72小時，規格仍為49mm，售價27,900元起，預購與開賣時間和Apple Watch 9同步。

蘋果也推出USB-C版的AirPods Pro 2、EarPods，本次AirPods系列僅AirPods Pro 2換成USB-C版本，其他功能都與前代相同，在「主動式降噪」、「通透模式」與「空間音訊」方面全數有所提升，並提供多尺寸耳塞套可供選擇。

此外，蘋果也推出USB-C版本的有線耳機「EarPods」，對於經常弄掉耳機，或是仍然習慣有線耳機的用戶來說是一大福音。

USB-C版的AirPods Pro 2定價維持7490元，「EarPods」則為590元，台灣預定今年稍晚開放訂購。

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