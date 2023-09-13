全球首款！iPhone「A17 Pro」3奈米晶片　5大亮點整理

▲蘋果今年採用台積電「A17 Pro」3奈米製程晶片。（圖／翻攝蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列於台灣時間今（13日）凌晨1時正式亮相，蘋果在今年秋季發表會上宣布，Pro系列是首款採用3奈米製程晶片手機，更表示採用了台積電的「A17 Pro」處理晶片，將會撤底扭轉整個手機遊戲市場，以下整理5大重點。

首款3奈米製程晶片

蘋果iPhone 15 Pro系列新機搭載最新的台積電3奈米製程晶片「A17 Pro」，CPU速度加快10%、神經引擎2倍升級，GPU速度大幅提升20％、加入6核心設計，以及提升峰值效能與能源效率，迎來前所未見的大升級，繪圖處理效能也是iPhone歷代最強。iPhone 15與Plus則採用14 Pro系列的A16晶片。

「顛覆」遊戲體驗

蘋果表示iPhone 15 Pro支援「硬體加速光線追蹤」，較先前以軟體模擬的方式快上4倍，搭載A17 Pro晶片讓繪圖處理效能達到歷代iPhone最強。蘋果與多家廠商合作，預計推出《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》iOS版本。

幫助USB-C傳輸更快

採用A17 Pro的iPhone 15 Pro系列，能在手機上支援USB 3等級，傳輸速度將是USB 2等級的20倍之多，使iPhone傳輸4K 60fps的HDR影片能更加快速。

iPhone晶片首度改名

蘋果將今年亮相的新一代晶片命名為A17 Pro，這在iPhone歷代以來是第一次，以為當是以「Bionic」作為延續命名的依據。

AV1解碼

為了讓串流影音服務內容獲得更有效率的處理，蘋果首度在A17 Pro上加入AV1格式的專用解碼器。