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傳中國iPhone 15備貨量減30％！　微博網嗆有「頂尖華為」

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15系列新機在微博的話題熱度似乎不比以往。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

蘋果iPhone 15系列新機今（13日）凌晨1時正式發布，此前有陸媒報導蘋果將發布4款新機，「錢包要慘了」，但中國網友留言風向似乎變了，因為華為在經過美國制裁後，以Mate 60新機發布回歸全球手機鏈，激起中國網友激昂情緒，可能也預示蘋果新機在中國的銷量受到一定打擊。

陸媒紛紛在微博報導iPhone 15系列新機發表的新聞，不過像以往針對iPhone新機本身的留言變少，反而有不少網友嗆「發就發！和我們大多數人有什麼關係！！！蘋果用戶現在轉華為了，蘋果賣到美國去吧」、「今年蘋果都沒什麼熱度，都是華為的熱度了」、「我們有頂尖的華為了，為什麼老是吹捧蘋果？」

▲華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／翻攝華為）

▲華為新款手機Mate 60 Pro。（圖／翻攝華為）

華為Mate 60系列新機，據稱先前多天在商城無預警上架都秒售罄，宣示華為重回手機市場，也被中國網友視為突圍美國科技封鎖的一大勝仗。

數位博主「定焦數碼」10日在微博發文，指蘋果iPhone 15系列國行版相較去年，備貨量預計下調30%左右，市場預期不明朗，該文引起網友共鳴。然而陸媒《TechWeb》引述消息人士指出，「並沒有聽到這樣的消息」，的確華為Mate 60系列的上市會在中國市場對蘋果造成衝擊，但不會降30％那麼多，雖然華為在5000元至7000元人民幣（約新台幣2.2萬元至3萬元）價格段可能對蘋果造成衝擊，但高階手機來說，「基本沒有影響，因為蘋果用戶忠誠度也非常的高。」

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