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iPhone 15最好10月底買！2原因曝光　每年爽換手機

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機正式亮相，最新的iPhone 15系列最低入手價2萬9900元起，台灣9月15日開放預購，9月22日開賣。對此，有網友熱心分享「購買新款iPhone最佳時間點」，認為10月底、11月初購買新機最為明智，並列舉了兩大原因。

一位網友在發表會前於 Dcard 以「iPhone買15的時間點」為題發文，他認為10月底至11月初前往官網或門市購買新機是最佳時機，原因有兩點。首先，可以先觀望是否有災情。其次，若在這段期間購買，明年換新機iPhone 16時，手機仍在保固期內，如果機況良好，二手價格會相對較高。

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▲▼iPhone 15現場圖。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥）

▲iPhone 15現場圖。（圖／翻攝臉書／3c有意思tim哥）

他進一步說明：「我自己使用iPhone 12 Pro已有一年半左右，電池健康度仍維持在94%。最終以15K的價格售出，再以不到兩萬的價格購入iPhone 14 Pro。現在iPhone 14 Pro的電池健康度仍達99%。再加上我是在10月底至11月初購買的，明年換新機時，也是保固期內，估計能以24K至26K的價格售出。這樣一來，只需支付一些差價，就能每年更新iPhone 15 Pro」。他同時也建議舊機不要留著當備用，因為幾乎用不到。在手機仍有價值的時候，趕快賣掉最划算。

貼文曝光後，引起一票網友熱烈討論「很有道理，沒想過這個問題」、「（舊機）真的留下來也不會用，都變成鬧鐘
所以從12開始，我就是每年把舊手機拿去創宇賣掉換現金，直接買新機」、「只要買機賣機過一次，以後你就會重複這個模式了」。

另外，根據通訊連鎖「傑昇通訊」說明，由於Apple秋季發表會通常會在每年9、10月舉辦，所以一般會建議民眾，除非急需換手機，不然大約在6、7月後左右，就比較不推薦入手iPhone。關鍵原因在於，只要再等幾個月的時間，舊款機型就會調降；或是你也能考慮多花一些錢，買到熱騰騰的最新款iPhone，屆時選擇會更多。

▼iPhone 15規格、售價一次看懂。（圖／記者陳俐穎製）

▲iPhone 15規格（1）（圖／記者陳俐穎製）

▲iPhone 15系列售價。（圖／記者陳俐穎製）

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▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

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