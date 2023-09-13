黃敬平爆「高虹安恐遭解除黨職」！民眾黨打臉回應了

▲高虹安風暴不斷，有藍議員爆料，民眾黨疑似將解除高虹安黨職。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

新竹市長高虹安除涉詐助理費案、論文涉抄襲案持續至今外，近期還被爆住豪宅、名車代步、男友李忠庭疑干政，引發社會關注。對此，國民黨桃園市議員黃敬平爆料，民眾黨13日將召開記者會，懷疑是將解除高虹安黨職，不過此說法也遭民眾黨發言人楊寶楨打臉了。

黃敬平12日晚間在臉書發文表示，有收到相關消息，表示民眾黨13日將召開記者會，「高虹安解除黨職？」另外，有媒體也指出，民眾黨主席柯文哲6日進行內部會議後，已拍板原擔任民眾黨新竹縣市黨部主委的高虹安退居二線。

▲黃敬平透露，民眾黨將在13日召開記者會。（圖／翻攝自Facebook／黃敬平）

消息一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「哇！黨內同志不講義氣，為了選舉可割可棄高市長」、「準備要切了嗎」、「不意外，連兩天FB看不到回應，就知道不妙」。不過，民眾黨發言人楊寶楨隨後也出面闢謠，強調13日的記者會是民眾黨第三方檢舉平台的說明記者會，呼籲有心人士不要捕風捉影、亂帶風向。

另外，針對高虹安遭傳退居二線一事，事實上高虹安原本就只是民眾黨新竹縣市黨部代理主委，本月初就已決議，將市黨部主委一職移交給李國璋議員。

據了解，柯文哲13日將對外召開記者會，宣布會與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，可讓黨員透過匿名方式，檢舉有不法行為、性騷擾、貪污、職場霸凌等具體事證的黨職人員。