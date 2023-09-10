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世界急救日謹記「叫叫壓電」救人口訣　急救醫學教授分享急救撇步

▲南投縣衛生局於「世界急救日」呼籲民眾謹記急救口訣「叫叫壓電」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局於「世界急救日」呼籲民眾謹記急救口訣「叫叫壓電」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是世界急救日，南投縣衛生局呼籲一般民眾應謹記「CPR+AED」和急救口訣「叫叫壓電」，必要時可救人一命，並邀請國立暨南國際大學急救醫學學者分享急救技巧和心得。

縣府衛生局介紹，紅十字會暨紅新月國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC）於西元2000年，將每年9月的第2個星期六訂為世界急救日，並在當天以各種不同的方式推廣，讓全民了解急救的重要性並付諸行動。

暨大水沙連學院助理教授伍福生表示，搶救目的為「救心救人、分秒必爭，救人一命、視如親人。」須先評估現場環境是否安全、保護好自己後，接著拍打患者雙肩、大聲呼叫「先生！先生！」或「小姐！小姐！您還好嗎？」檢查意識；若患者無任何反應，則請大聲指定離你最近人員求救支援、撥打119，若身旁無人時就自行撥打119。

伍福生指出，接著要檢查患者是否有呼吸、胸部有無起伏，約5至10秒鐘，確定患者無呼吸、直接施行心外按壓：手掌根重疊、其壓胸位置於兩乳頭連線正中間點，兩手肘關節打直，兩膝靠近患者，跪地打開與肩同寬，以身體重量垂直下壓，壓力平穩不可使用瞬間壓力，放鬆時身體不再向下用力，但不可離開胸骨；胸部按壓速率100至120次／分次，下壓深度至少5公分；貼上AED後，請依AED之指示急救。

▲南投縣衛生局於「世界急救日」呼籲民眾謹記急救口訣「叫叫壓電」。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松表示，心臟疾病高居10大死因第2名，多以突發性心室顫動（猝死）的形式發生，搶救病患除應儘速施行心肺復甦術（CPR），並儘快取得自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行去顫；如能在1分鐘內給予電擊，急救成功率可達80至90％，每晚一分鐘將減少7至10％存活率，所以黃金搶救期間需要CPR及AED同時進行。

陳南松說，依據《公共場所必要緊急救護設備管理辦法》規定，全縣在觀光旅遊地區、學校、議會、演藝廳、體育館、圖書館、大型購物場所、旅宿場所等，共有169個場所設置AED設備，其中有82個場所取得安心場所認證，其中有70%以上員工受過「CPR+AED」訓練；另依據《緊急醫療救護法》第14-2條規定：「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」希望鼓勵民眾大膽伸出援手，搶救瀕危生命。

AED設置單位及安心場所請上衛生局官方網站查詢：南投縣政府衛生局＞業務專區＞醫療資源＞緊急醫療＞AED

（https://www.ntshb.gov.tw/content/index?Parser=1,7,157,56,81）。

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