不想參加宿營！學長姐狂洗腦「去了直接脫單」　眾人搖頭揭內幕

▲「該參加宿營嗎？」是許多大一新鮮人猶豫的問題。（示意圖／資料照）



記者陳怡靜／綜合報導

大專院校開學將至，學長姐們為了讓新生迅速熟悉環境和同學，會舉辦迎新宿營，不過並不是人人都喜歡參與團康活動。一名有新生透露，被學長姐推銷參加，自己也表明不想出席，對方仍不死心，讓他不知如何是好，「我又不好意思直接說我就是不去，請問怎麼辦？」

原PO在Dcard校板發問，身為大一新鮮人的他，一早剛入住宿舍，就被系學會的學長姐們推銷參加宿營，當下有先拒絕對方，不過一行人還是不斷想說服他能參與，「說宿營是大學最好的回憶，可以直接脫單什麼的，但我又不好意思直接說我就是不去，請問怎麼辦？有什麼最委婉的方式拒絕？」

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▲學長姐們設法說服原PO，參加宿營有機會能脫單。（示意圖／資料照）



貼文一出，隨即引發熱議，「說哈哈我會去啦！實際上不繳錢，他們也不能拿你怎麼樣」、「你就說你有事啊」、「我都說沒錢沒時間」、「參加就不會有問題了」、「升大學還升托兒所？什麼小兒科問題都要丟上來問，該長大了自己思考」。

不少過來人直言，「真正好看的妹都是學長狩獵的對象，你只是去當炮灰的，建議不要去」、「醒醒吧，你只是分母」、「脫單的只有學長跟好看的學妹，醒醒」。

也有過來人分享經驗，「宿營好不好玩見仁見智，用心辦的應該是不錯玩，但大部分都還是猴。之前敝系學長姐，還會收手機不給看，然後洞8要起床，有大蟑螂在帳篷陪你，洗澡沒冷水，大家尬到爆。但其實流程順不順，更大的決定你的體驗如何，但人生就一次，不要後悔就好」。