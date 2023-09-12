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屏東都城隍廟捐贈消防局「骨針+影像式插管組」　急救添利器

▲屏東都城隍廟捐贈屏東縣政府消防局骨針及影像式插管組　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東都城隍廟捐贈屏東縣政府消防局骨針及影像式插管組。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東都城隍廟捐贈骨針及影像式插管組各13組，給屏東縣政府消防局，以提供消防分隊於執行搶救病患生命時使用，並期待可以拋磚引玉，吸引更多良善，造福更多民眾。

▲屏東都城隍廟捐贈屏東縣政府消防局骨針及影像式插管組　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東都城隍廟得知到院前緊急救護工作，已佔消防所有搶救災、救護等工作的大宗，也獲悉消防局為提升到院前救護服務，於今年4月間開辦本縣第一期高級救護技術員訓練，培訓12名高級救護技術員加入到院前救護工作，並於5月份透過本縣衛生局預立醫療流程審查後，已可由高級救護技術員在急救現場進行到院前無生命徵象患者的氣管內管插管、透過骨內針給予急救藥物等處置。

為協助使搶救患者生命的急救器材即時到位，特別捐贈骨針及影像式插管組各13組，以提供消防分隊於執行搶救病患生命時使用，並期待可以拋磚引玉，吸引更多良善，造福更多民眾。

為感謝都城隍廟之善舉，由消防局局長許美雪率秘書鄭建德、第一大隊大隊長陳奕、緊急救護科科長邱百裕等於今(12)日前往屏東都城隍廟舉行捐贈典禮；由城隍廟主委王家銘代表都城隍廟所有委員受贈屏東縣政府消防局感謝狀，典禮簡單、隆重。

許局長於會中感謝都城隍廟捐贈急救器材，提供到院前緊急救護工作極為重要的助力，也希望各界善心人士也能熱心公益，共同為社會福祉盡一份心力；更期望能讓社會上更多人關心到院前救護及民眾健康安全之問題，使屏東縣民獲得更安心的居住環境。

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