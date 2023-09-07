大豪雨特報！屏東空中遊覽活動取消9／8、9／9班次

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東空中遊覽活動原訂9月8日至10日在恆春機場舉辦，因中央氣象局針對屏東縣發布大豪雨特報，為保障乘客安全及權益，屏東縣政府宣布9月8日至9日取消總計9班次空中遊覽體驗班次。

屏東縣政府表示，依中央氣象局天氣資料顯示天氣狀況極不穩定，並詢航空公司意見天氣恐影響飛行安全，為顧及旅客安全，因此宣布9月8日至9日兩日取消總計9班次飛行，乘客可全額退費。

縣府也立即請航空公司及旅行社通知已報名乘客辦理退費事宜，9月10日視天候狀況另行公布。