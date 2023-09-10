走讀魯凱神話藝術村　三地門青葉部落星空饗宴…6人成行每人499

▲遊客佩戴花環 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



以「魯凱神話藝術村」聞名全國的屏東縣三地門鄉青葉社區，向來以傳統文化帶動社區產業，近年更透過屏東縣政府協助，輔導青葉社區運用社區故事與原民特色元素，成功推出「星空饗宴」餐桌品牌；6人以上即可成行，內容含社區導覽和特色餐點，一人只要499元，如需DIY體驗另計價，詳情請洽青葉社區發展協會08-7965667。

遊客來到社區時，先進行跨火驅邪的迎賓儀式，透過焚煙告知祖靈有客人造訪部落，請祖靈庇佑一切順利平安。緊接著族人帶領遊客製作屬於自己的花環後，由青葉社區發展協會理事長巴俊傑帶領遊客走讀社區，可以看見青葉社區棋盤式的整齊街道上四處都是魯凱族藝術家的作品，使遊客深度徜徉在魯凱神話藝術村的氛圍裡。

餐桌開始前，遊客帶著火把繞場地一周，並由部落頭目點燃希望之火，代表著對土地的尊重與祝福。餐桌饗宴中的每道菜餚是社區主廚運用新鮮的紅藜、小米等在地傳統食材，透過創新的料理方式，創造出淡菜柚香紅藜沙拉、佐醬蕈菇小米魚排等的特色料理，不僅保留了濃郁的部落風味，更展現對食物與文化的尊重。最後在星空下族人與遊客們伴隨著部落音樂圍舞，與大自然共度美好夜晚。

屏東縣政府城鄉發展處表示，青葉社區透過每一次遊客的參訪與體驗，逐漸提升社區遊程內容與服務精緻度。這次參與的遊客對於能在青葉社區深刻體驗到魯凱文化底蘊以及大自然的獨特魅力感到相當愉悅，期望能再參加更多類似活動。