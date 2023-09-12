圖／大直25受災戶今「限時取物」　屋內傾斜嚴重！民眾身體不適

▲大直民宅塌陷，開放民眾搬離重要物品。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

基泰建設「基泰大直」造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，25戶嚴重受災戶至今無法返家，而台北市12日開放限時返家領取物品，只見民眾從上午10時30分陸續回家領物品，但因為房子內部傾斜，造成些微不適狀況，由工作人員陪同到一旁休息。

台北市政府10日晚間開放除了94巷1弄單號、也就是坍塌最嚴重的25戶以外住戶返家；而建管處於11日晚間通知，針對坍塌建物，由於工地塌陷部分已完成填實工程，現場目前相對穩定，規劃12日早上10時30分起，2樓以上住戶進入屋內取物，並依照時間表由專業技師評估現場狀況陪同進屋，同時消防局也將派駐搜救隊以協助緊急狀況處理。

建管處也說，1樓住戶部分，因為還在搶修規劃進入方式階段，最晚於12日下午可完成，待鋪設完成，立即安排1樓住戶取物時間。

▲大直民眾取物後身體不適。（圖／台北市都發局提供）

據了解，市府規劃民眾可以進行3輪取物，而每輪時間為20分鐘，只見民眾於12日上午10時30分準時抵達現場，並且依序進入倒塌建築物領取物品；不過有民眾進去屋內後，因為房子傾斜，造成身體不舒服等狀況發生，離開屋子後則由工作人員陪同到一旁休息。

有民眾抱怨「為什麼要分三輪」、「時間太短」等問題，前往大直現場視察的台北市副市長李四川回應，這是因為建築物目前傾斜，外面看起來沒怎麼樣，但進去時是傾斜狀況，人在傾斜環境中不能平衡，待在裡面太久會不舒服，所以希望在短時間內，請民眾把貴重物品、文件拿出來。

李四川提及，目前開放起碼3輪，讓民眾回家想一想還有哪些東西沒拿，也許第2、3輪時再回來拿，這是市府配合專業安全結構技師、消防局搜救隊的專業建議與判斷，進而研擬出的時間，也希望受災戶可以體諒，「我們絕對會配合受災戶，並達到他們該有的需求，但大型物品也許要搬出來是不可能的了。」

李四川說，有些是住在裡面好幾間房間的租屋學生，但因為上課時間沒辦法配合，北市府也會來協調，讓學生在可以的時間拿取物品。