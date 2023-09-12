願授權讓韓國瑜當「在野桶箍」？　朱立倫冷回：大家都很重要

▲朱立倫今天上午陪同新北市立委參選人林金結到土城、三峽等各宮廟參香、拉票。（圖／許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

前國民黨立委邱毅透露，前高雄市長韓國瑜願出面協調整合在野三名總統參選人，但需要先得到國民黨主席朱立倫同意，媒體人王淺秋也說，韓認為有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。國民黨主席朱立倫今（12）日受訪回應，自己跟韓有保持密切聯繫，他跟本黨參選人侯友宜也有密切聯繫，適當時候一定會跟大家站在一起，以團隊精神共同勝選。

邱毅透露自己日前和高雄市前市長韓國瑜聚餐，韓氣色不錯，也表達非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野三人整合成一組；王淺秋則還原現場表示，當天是好友聚會，邱毅問韓國瑜，如果請韓出來當在野三人的桶箍，促成合作？韓回說，若在大局上能付出奉獻之處，他很樂意，但前提是，第一，時間點是否有實際需求？第二，他是國民黨員，若外界盼他扮演桶箍角色，若有需要，他很樂意，前提需黨主席授權，才有必要性與正當性。

朱立倫今日上午陪同立委參選人林金結到五穀先帝廟上香祈福，會後聯訪被問到是否要授權給韓國瑜做「桶箍」角色？朱立倫不願正面回應，先是非常謝謝韓國瑜，又提到前副總統連戰、前國民黨主席吳伯雄、前總統馬英九、立法院長王金平、前主席洪秀柱都在幫忙協助，因此每位都很重要。

朱立倫說，自己跟韓都保持密切聯繫，在適當時候，韓也會站在一起 ，大家一起努力的團隊精神，一起勝選。那韓國瑜當韓當「桶箍」會對國民黨有加分嗎？朱立倫則說，每一位都是重要角色，都是加分。