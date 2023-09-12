柯文哲兩手策略「拉朱友郭邊緣侯」？　朱立倫：背後導演是綠營

▲朱立倫今天上午陪同新北市立委參選人林金結到土城、三峽等各宮廟參香、拉票。（圖／許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024在野能否整合成為各界關注焦點，在鴻海創辦人郭台銘宣布參選獨立總統後，藍白合看似露出曙光之際，卻傳出民眾黨主席、總統參選人柯文哲是在大玩兩手策略，除看準藍營內部矛盾，拉攏整合派的國民黨主席朱立倫、邊緣化國民黨總統參選人侯友宜，維持友好郭的態度。對此，朱立倫今（12）日回應，「我有看到最新劇本，這位編劇可以拿到金馬獎入圍，11月說不定可以入圍，但背後導演應該是綠營」。

針對柯文哲玩兩手策略。朱立倫今日上午陪同立委參選人林金結土城區到五穀先帝廟上香祈福，會後接受媒體聯訪表示，自己有看到最新劇本，這位編劇可以拿到金馬獎入圍，11月說不定可以入圍，但背後導演應該是綠營，最重要目的，現在很多人破壞藍白合，會不會達成，我覺得很難，很多都不是事實，是編劇內容。

至於前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋透露，前高雄市長韓國瑜願意擔任在野3人的「桶箍」關鍵在於「實際上要有必要」、「國民黨中央是否授權」。針對是否授權？朱立倫不願正面回應，先是非常謝謝韓國瑜，又提到前副總統連戰、前國民黨主席吳伯雄、前總統馬英九、立法院長王金平、前主席洪秀柱都在幫忙協助，因此每位都很重要。

朱立倫說，自己跟韓都保持密切聯繫，在適當時候，韓也會站在一起 ，大家一起努力的團隊精神，一起勝選。那韓國瑜當韓當「桶箍」會對國民黨有加分嗎？朱立倫則說，每一位都是重要角色，都是加分。