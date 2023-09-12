快訊／支持北大復旦來台設分校？　賴清德：沒對任何國家設限

▲賴清德今天上午出席「國家希望工程」國政願景發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（12日）首度公布「0到22歲」3階段政策牛肉，其中在投資高等及技職教育面向，主張鼓勵國內大學與國外優質大學合作，推動雙聯學制、在台設立海外分校。媒體詢問，這是否包括北京大學、復旦大學等中國知名學府？賴說，希望國際一流的學府來台灣設立分校，目前沒有對任何一個國家設限。

賴清德今天上午在「國家希望工程」國政願景發表會後答覆媒體提問，有媒體詢問，推動國外大學在台灣設立海外分校，有包括中國的知名大學，例如北京大學、復旦大學這類的嗎？賴清德正面回應說，「基本上，我們是希望國際一流的學府來台灣設立分校，目前沒有對任何一個國家設限」，只要符合標準、滿足各項條件，沒有對任何學校設限，這是蠻重要的。

此外，媒體也關注，是否會修正現行「雙語國家」的政策？賴清德說，英語還是目前全球最重要的國際語言，例如自己念醫學鎖定的就是英文書，國際重要的文獻發表也常常都是英文，在這種狀況下，不管是增進國際交流、提升國家專業領域的知識，強化「英語力」都是必要的。

不過，賴清德仍坦言，目前在執行的現場仍出現問題，所以他強調，要站在學生的受教權、現場老師專業的認知等面向，必須要眾志成城，光靠中央政府沒有辦法，必須要靠地方政府合作，同時也需要第一線學生、家長、老師的專業參與等，必然要形成一個具體的國家目標，才有辦法成功，未來會用更包容的方式、更整體的做法來推動雙語教育。

媒體追問，現在有些老師的反彈，主要是因為師資不足，甚至在小學出現叫英語老師去教體育、美術的亂象，賴清德有何解決方法？賴清德說，「我覺得這是磨合期」，因為在教學現場的資深老師有他們教學的方式，現在新的政策要進來，勢必影響他教學的方法，這就需要磨合，而教育部也做了不少的輔助措施，包括聘請外籍老師、建立支援系統與備課系統等，也許還有些地方做得不夠周延，但這都是技術性問題，是可以被克服的。