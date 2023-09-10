「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展　雲林登場

▲「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展9日舉行開展記者會，縣長張麗善表示，這項展覽不僅可看到國寶葉王及當代吳榮精緻與精湛交趾陶作品，同時看到交趾陶在台灣發展的脈絡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展9日舉行開展記者會，縣長張麗善表示，這項展覽不僅可看到國寶葉王及當代吳榮精緻與精湛交趾陶作品，同時看到交趾陶在台灣發展的脈絡，展期至20為止，歡迎全國民眾把握機會，一睹大師級精彩作品。特展展期自9月7日至9月20日止。

張麗善指出，「交趾陶」是最具本土文化特色的工藝，數百年來都是廟宇中最重要的藝術裝置，這次感謝台南市學甲慈濟宮願意出借國寶葉王珍貴的作品到雲林展出，也很高興邀請國際級大師、雲林子弟吳榮一起參展，讓我們能夠看到這麼多精緻、巧奪天工交趾陶作品，了解交趾陶藝術文化。

出生雲林的交趾陶大師吳榮表示，早期交趾陶藝術家的工作環境比較差，像燒窯是柴火，現在用瓦斯或電，在材料取得上因科技進步能獲得更好的原料，從釉料的部分就是一個時代的變遷，另在製作上面早期可能要粘在牆壁上，現在可以3D立體架構，作品更適合現在的家庭生活環境及裝置藝術。

文觀處長陳璧君指出，「天與地的交會-國寶葉王VS當代吳榮」特展展出一代宗師葉王的傳世之作，也是葉王交趾陶被認證國寶之後首次離開慈濟宮展出；葉王傳人當代交趾陶工藝大師吳榮也帶來40年創作生涯以來，近60件涵蓋不同階段的代表作，民眾可以透過展覽認識台灣交趾陶藝術發展史，與欣賞到最當代的交趾陶藝術創作。





陳璧君表示，配合此次的展覽，吳榮老師將精選其過去 40多年以來的精華作品近 60 件進行展出，內容涵蓋各個重要系列，包括神獸、神佛、民間傳奇、胭脂水粉、雲童系列、法國三部曲到貓魚等，讓民眾得以對台灣交趾陶從 1980 年代的發展有一較為完整的概念。

另學甲慈濟宮收藏249件葉王交趾陶，其中六件在2014經文化部認定為「國寶」，在當時也創下國內私部門典藏古物獲指定國寶首例，本次展出葉王「七賢過關」、「殷郊歧山受犁鋤」共12件作品，也是葉王作品被認證為國寶之後，首次離開慈濟宮亮相展出。

陳璧君指出，當代藝術就是走入生活的展現，傳統藝術未來的發展，將跳脫傳統宮廟藝術的場域限制。本次策展主題「天與地的交會」其中一個對話就是「古往今來」，葉王被喻為「台灣交趾第一人」奠定了臺灣交趾陶的根基，吳榮老師對於交趾陶的技法嫻熟掌握已臻於精湛，同時兼顧當代藝術的理想性與傳統工藝的庶民性，就如同將天與地交會融合，開創交趾陶藝術的當代創新模式。