快訊／蔣市府出大包！竟用柯文哲臉書直播「蔣萬安、侯友宜宣傳世壯運」

▲蔣市府出包，用柯文哲臉書推廣蔣萬安、侯友宜合體世壯運直播。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

已經卸下台北市長身份長達9個月的民眾黨主席柯文哲，12日離奇在臉書直播「2025雙北世壯運STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」，但該場內容是台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜合體，與柯文哲毫無關聯，疑似是蔣市府內部出包。對此，柯辦發言人陳智菡表示，「世壯運是在柯文哲在任時推動，我們很樂意幫忙宣傳」。

蔣萬安、侯友宜12日上午11時出席「2025雙北世界壯年運動會STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會」，邀請民眾踴躍參加STRONG WIN 暖身系列活動，同時宣傳2025雙北世界壯年運動會將於明年2月開放報名。

不過，離奇的是，已經卸下台北市長已久的柯文哲，竟突然在上午10時07分於臉書直播世壯運記者會，由於柯文哲本人並不會參加此活動，使看到的網友滿頭問號；且柯文哲臉書文章還寫道「由臺北市長 @蔣萬安及新北市長 @侯友宜 共同為STRONG WIN暖身訓練營揭開序幕!!」

據了解，此直播並非柯文哲辦公室或民眾黨發送，而是蔣市府與活動廠商出包。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡回應，「世壯運是在柯文哲在任時推動，我們很樂意幫忙宣傳」。

台北市體育局也說明，發布測試貼文時，因為廠商在後台未將前市長柯文哲臉書的分享取消，進而發出；但當時活動尚未開始，而廠商也於10時30分發現後立刻處理完畢。