郭台銘喊不需要錢「對建商敢怒敢言」　槓基泰提最迫切4問題

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，董事長陳世銘已宣布辭去董座一職，不過，鴻海創辦人郭台銘認為，民眾不在意辭職謝罪的橋段，而是要徹底解決問題，並喊「郭台銘不需要錢，我對建商敢怒敢言」。

郭台銘質疑，為什麼造成重大事故的建商，還有參與都更的資格？建商勢必說服受害住戶進行合建，在無家可歸的窘境下，受害者很可能迫於無奈，接受了不明確的條件，一旦簽下同意書，形同失去最後的斡旋空間。政府應主導後續都更，才能還給受害住戶公平正義。

​

第二，郭台銘說，如果政府虎頭蛇尾、軟弱無能，是不是日後不用在乎居民意願，只要「不小心」把房子弄垮了，就可以將附近「強制都更」？接下來政府的動作，全國百姓與建商都在盯著，如果為了選舉而草率了事，形同告訴全民，政府就是建商的門神！

​

第三，郭台銘指出，近年來，造成重大公安意外的建商，只有該縣市勒令停工，但不影響在其他縣市的建案。難道換個縣市，建商品質就沒有疑慮了嗎？中央政府應採取行動，國家需要更嚴謹、更一致性的監督與裁罰基準，才能產生有效嚇阻，讓工安意外不再重演。

​

最後，郭台銘表示，全台老屋眾多，都更與危老重建勢在必行，但鄰損相關處理規範卻很不合理，鄰損責任竟然是「由建方認定」，根本就是「球員兼裁判」，如果建方撇清責任，還要民眾自己陳情、自己付費請第三方來鑑定，人民怎麼跟建商鬥？這根本是開後門的惡法！要徹底解決，就是制定全國性法規，建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制，以及對於鄰損爭議處理的法規，才能真正保護全民。

​

郭台銘說，建商就是政治人物的政治獻金大戶，現在除了少數幾位不分黨派、正氣凜然的民代，政壇幾乎鴉雀無聲。而他不需要錢，對建商敢怒敢言，他來是為了帶來改變，也呼籲所有總統候選人，一同關注此事件並提出相關政見，一起保護人民，否則就沒有資格說自己代表民意，也沒有資格繼續高喊居住正義。