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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九稱兩岸差釀不敢生孩　他酸：馬時代出生率低是因九二共識？

▲▼馬英九出席侯友宜競選總統國民大會代表後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

前總統馬英九11日出席「2023地緣政治高峰論壇」時指出，兩岸關係快速惡化，增加台灣人民的危機感，總統蔡英文任內至2022年，新生兒減少6萬9000人；不過，對照內政部公開資訊，馬政府時代的出生率也都呈現下滑趨勢。對此，一位公衛政策人士表示，依照他的邏輯，在馬執政時同樣低出生率，會不會是因為承認九二共識，所以年輕人對未來不看好而不願意生小孩？

馬英九提到，2016年5月他卸任後，接任的民進黨總統蔡英文不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化。他舉例，大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越過台灣上空，這些行動大大增加台灣人民的危機感。

馬英九指出，蔡英文任內，至2022年止，新生兒減少6萬9,000人，相形之下，他擔任中華民國總統那8年，新生兒不但不減少，反而增加1萬5,000人。他聲稱，自己曾請教人口學家，為何在他任內新生兒會大增？對方答，「很簡單，因為你執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子啊！」

對此，對照內政部的人口統計資料顯示，在馬英九任內，出生新生兒部分，2012年（23萬4599人）、2014年（21萬1399人）、2015年（21萬3093人）超過20萬人；其他包括2008年（19萬6486人）、2009年（19萬2133人）、2010年（16萬6473人）、2011年（19萬8348人）、2013年（19萬4939人）等5年，都低於20萬人。

若進一步對照歷年的粗出生率、自然增加率，都明顯呈現下滑趨勢，在自然出生率部分，2010年只剩0.91 ‰，不過到了2012年，曾來到3.23 ‰，但這部分之所以提升，普遍認為是與當年為「龍年」有關。

對此，一位現任公衛政策人士受訪表示，內政部公開數據攤開後，可以明顯發現，馬英九政府時代的粗出生率與現在沒有差多少，但總體經濟數字，無論是股匯市總值、政府總預算規模，都是現在的一半甚至不到。

這位人士諷刺地說，依照馬英九的邏輯，在他執政時同樣是低出生率，會不會反而是因為承認九二共識，所以年輕人對未來不看好而不願意生小孩？

公衛政策人士表示，低出生率在已開發國家確實是個問題，但對症下藥才是關鍵，馬英九所有政策，似乎都以為只要接受「九二共識」就可以解決。

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