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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

期待韓國瑜成最佳黏著劑！　游淑慧回憶：郭柯侯都欠他一份「情」

▲▼中國國民黨國軍退除役人員黨部委員會成立67週年會慶-韓國瑜（圖／記者周宸亘攝）

▲傳出韓國瑜樂意當在野三人的「桶箍」。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在野陣營如何整合備受關注，針對傳出前高雄市長韓國瑜願擔任「桶箍」，促成在野總統參選人整合一事，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧12日就在臉書表示，韓國瑜可能是最好的黏著劑，因為國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘都曾欠他一份「情」。

前立委邱毅日前透露，自己8日與韓國瑜吃飯，對方表明願意擔任3人的「桶箍」促成整合，與會的前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋11日也證實，韓國瑜認為要當「桶箍」有2個前提，第一是「要有這個必要」，第二點就是「國民黨怎麼看」。

「三份情、為大局，韓國瑜可能是侯郭柯最好的黏著劑」，對此，游淑慧認為，不管是柯文哲、侯友宜或郭台銘，這三人都欠了韓國瑜一份「情」。

她舉例，之前韓國瑜擔任北農總經理時，做得有聲有色，卻被綠營猛烈抨擊，當時的台北市議員王威中、高嘉瑜、王世堅等人，都在質詢時砲火猛轟韓國瑜，民進黨為了要得到北農總經理職位，堅持做掉韓國瑜，第一任還是墨綠的台北市長柯文哲，當時並沒有頂住壓力保住韓國瑜，「我想柯市長後來應該是遺憾的。」

游淑慧再提到，2020總統大選時，郭台銘因未成為候選人，憤而退出國民黨，當時被認為也影響到了韓國瑜的總統選情，時隔3年，這次郭台銘也對此誠懇跟韓國瑜道歉；而同樣的，侯友宜對韓國瑜也有一份虧欠之心，認為自己2020年可以再多做一些。

游淑慧表示，面對這三位都曾經欠他一份情的人，韓國瑜一直保持著愛與包容的高度，沒有惡言相向、也沒有得理不饒人，這讓韓國瑜得以與這三人還能保持良好的互動。她坦言，「面對在野的三位大人，沒有人能那麼厲害當箍住他們的桶箍」，但她很期待韓國瑜能好好利用這三份情，扮演黏著劑角色，讓在野力量有機會黏在一起。

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