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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲讓建商「球員兼裁判」？　黃珊珊拿修法前後版本喊：沒放水

▲▼台北市長柯文哲與副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲時任台北市長柯文哲與副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

基泰建設的「基泰大直」建案施工造成周圍民宅崩塌，而曾任台北市長的柯文哲卻被爆出制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商球員兼裁判，引來關注。對此，當時擔任台北市副市長的黃珊珊拿出修法前後的版本，強調沒有刻意改成放水。

民進黨陣營指控，柯文哲針對大直民宅塌陷案一直不出聲，是因鄰損規定建商球員兼裁判，是柯文哲任內定的。柯文哲日前受訪時回應，很久沒有當台北市長，現在也是一般市民，記得當初是丙後來是改成丁，各方有意見可以再尋求第三方鑑定，這也是常規使用，他同時反嗆，民進黨就是這樣打人家，「要小心啊，那要不要也把台南跟高雄拿出來看一看？」

黃珊珊12日進一步說明，柯市府版本的規定至少朝三大方向修嚴，包括明訂建商義務，要求建方在施工前，委由鑑定機構做鄰房現況鑑定，把「得」變成「應」，明定成為建商義務，萬一發生損鄰疑義事件時，才有施工前、後的對照依據。

第二，發生損鄰疑義事件時，之前《處理規則》只寫由「監造人認定」，但怎麼認定沒寫；修法後，改成「都發局應通知建方會同監造方」，還要求後者製作「初步安全認定書」、「損害責任歸屬初步認定書」，同時，修法後還要求這兩份認定書，要監造方、承造人之專任工程人員簽章，以強化認定效果，才送都發局備查。

最後，黃珊珊說，原本的《處理規則》，當發生損鄰疑義事件時，是要都發局通知住戶、承造人、監造人「擇期」會同勘查損害情形，但修改後變成「14天內」要勘查有沒有違害公共安全、「30天內」做出損害責任歸屬初步認定，因為攸關公安很重要，不能「擇期」，還明訂出調查期限。

黃珊珊表示，對照郝、柯市府的《處理規則》前後版本，當有損鄰爭議時，不管是柯市府修法前、後，都有「監造人（方）認定」，沒有刻意改成讓建商「球員兼裁判」。有市議員聲稱柯市府放水，但比對修法前後版本，事實並非如此。

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