賴品妤民調大輸　郭正亮曝她私下「基層風評不好」

▲賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴品妤爭取連任，但先前因父親賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長，政治獻金獨厚綠營引發爭議，雖賴勁麟已辭去職務止血，但根據TVBS最新民調顯示，賴品妤面對國民黨的挑戰者、新北市議員廖先翔，落後16個百分點。對此，前立委郭正亮表示，賴品妤自己要檢討，並透露她在基層風評並不好。

根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，明年的總統及立法委員選舉，新北市第12選區80％的民眾表示會去投票，54%一定會，26%可能會，另外 7%不一定，13%表示不會去投票，而在賴品妤與廖先翔兩位人選中，有47%選民表示支持廖先翔，高於賴品妤的31%，目前雙方差距16個百分點，另有21%表示尚未決定。

郭正亮在《新聞大白話》說，他問過國民黨前立委李永萍，她說廖先翔本來就是在地實力強的議員，而賴品妤會這樣自己也要檢討，因為李永萍指出，賴品妤在地方協調會、會勘等等都不常出席，就基層來講，他這期間就有不好風評，所以民調線在這樣是可以理解的，「她是可惜，本來是有空間可以表現」。

對於民調，賴品妤認為，國民黨之前不斷抹黑她的目的，就是等著現在做一份民調，來吹哨子壯膽，但是她會把這份當成是真的來正面看待，但最重要的是她和團隊會不斷地為民眾打拚，持續努力爭取每一份認同與支持。