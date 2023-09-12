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分析民進黨外傳不分區名單　周玉蔻疑：派系醜態百露？

▲▼周玉蔻被趙少康提告求償1000萬元，她傳喚2位證人聲稱是消息來源，但被其中1人的證詞打臉，另1位則等嘸人。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻分析民進黨不分區名單。（圖／記者黃哲民攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨本月將啟動不分區立委提名作業，傳出不少綠營大咖都入列，媒體人周玉蔻12日則在臉書分析，目前媒體披露出的不分區名單，派系醜態百露，喊話黨主席賴清德，面對不公不義、黑金賄選、利害分贓，及個別同志的能力操守，一向是非分明，應該不會任派系裝糊塗亂來吧？

周玉蔻表示，針對媒體披露的民進黨不分區名單，她有幾個疑問。第一，她指出，英系既要提名前衛福部長陳時中，又要提名立院黨團書記長莊瑞雄，台東還有劉櫂豪威脅參選，意在不分區，若果真如此，劉櫂豪先理虧，初選輸了，就該願賭服輸，她也直言，陳時中與莊瑞雄，只能一個，派系自己決定，總不能擲筊吧？並提到「所謂小英答應莊兩任之說，太侮辱小英了吧！現在的主席叫賴清德，小英會干政嗎？」

第二，周玉蔻質疑，「新潮流年輕世代優秀者眾，竟然要留任沈發惠？」這當中，她要不客氣的說，派系個別自己人色彩太濃厚了，不怕外界繼續挖林秉樞的內幕嗎？她也直言，「新潮流不是最會培養人才嗎？這4年，看不出派系尖兵之外，沈發惠在立法院有什麼特殊表現。」

第三，周玉蔻大批，湧言會更不怕死，建商惡名昭彰百姓氣翻天，居然有意提名建商媳婦李妍慧取代表現優秀，戰功顯著的現任立委林楚茵？她強調，林楚茵幫忙打選戰，會抓題目，會寫臉書，還能言善道，又上相，更可貴的是，林楚茵把原本被藍營把持、無趣的財委會委員及召委位置，經營的有聲有色，面對富邦、新光金及中信金等大財團，不卑不亢，攻得這些家族金控原形畢露，是民進黨史上表現最優秀的財委會立委，「湧言會幾位領導頭頭，竟不知惜才？居然找建商代理人取代？這對得起創辦人海董嗎？」

第四，周玉蔻指出，正國會要推台灣智庫策略長王義川，不是不優秀，而是總統府秘書長林佳龍親信色彩太強，當不分區，恐怕淪為某人打手，這個派系目前正在三教九流重整中，應該可以推出更適合人選吧？

第五，周玉蔻提到，立院黨團總召柯建銘連任，以她的觀察，是民進黨需要柯建銘比較多，「憑良心說，綠營若是過半，以他的功勞，出任立法院長，也是時候了。」

周玉蔻最後提醒，2024選舉，總統參選人賴清德掌握一定支持度，勝選機率不低，但民進黨政黨票，分裂投票可能性高，以上所提派系名單，思及內幕，恐怕很多人不會買單。她也喊話，賴清德身為黨主席，面對不公不義、黑金賄選、利害分贓，及個別同志的能力操守，一向是非分明，應該不會任令派系裝糊塗亂來吧？

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