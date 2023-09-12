氣候變遷、全球暖化！　中央大學啟動碳封存暨台灣極地研究中心

▲中央大學「碳封存及地熱研究中心」暨「台灣極地研究中心」揭牌，左起林殿順主任、許樹坤院長、周景揚校長、倪春發主任。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學於11日開學首日，在羅家倫講堂舉行「碳封存及地熱研究中心」暨「台灣極地研究中心」揭牌典禮，吸引各界參與。兩個嶄新的研究中心，以卓越的科學研究為基石，架構起官產學合作的橋樑。期許淨零碳排不只是做環保，更是經濟與產業的未來；極地研究不只是科學探索，更是科技外交之延伸！

中央大學周景揚校長表示，「碳封存及地熱研究中心」暨「台灣極地研究中心」一個深處地表下，另一個遠在南北極，兩個中心表面上看起來關聯不大，但其實都為同一個目標而打造，就是針對氣候變遷、全球暖化建立研究平台。

尤其台灣極地研究中心強調「台灣」兩字，就是要讓全台灣科學家都有參與極地調查機會，依據他們親身體驗、與累積的一手科學數據，來訴說地球故事。

經濟部曾文生次長則感謝中央大學在氣候變遷和全球暖化投注的心力，可望帶動各項永續研究，加速減碳工作。他認為，推動節能減碳，科學是最關鍵的基礎，除要找出「事實」之外，更要找出「解決」方法。當前淨零碳排的推動是一個與時間賽跑的工作，希望能結合政府、民間和學術力量攜手邁進，如同衛星一般推上軌道，加速往前推動。

中央大學碳封存及地熱研究中心主任林殿順表示，台灣陸域、海域潛力大，粗估約有500億噸至600億噸的碳封存空間，碳封存及地熱研究中心」將致力於再生能源開發，尤其是地熱，以及二氧化碳地質封存研究，協助我國達到「2050淨零排放」目標。

在北極科學探索的第三年，中央大學正式宣布成立「台灣極地研究中心」。首任中心主任倪春發說，該中心將攜手國家海洋研究院以及波蘭哥白尼大學，共同深入探討極區暖化和永續科學議題。透過建立自主觀測站以及研究人員的實地調查，由過去的「資料接收者」轉變為「資料提供者」，希望台灣在全球氣候變遷議題上具一定的影響力。

中央大學地科學院許樹坤院長強調，這兩個中心一個研究冷，一個研究熱，其實是一體的兩面，都是要找出問題、解決問題。非常感謝外交部、教育部、國科會和國家海洋研究院等單位的大力支持，期許兩個中心平台的建立，能帶動整體永續發展。

包括經濟部曾文生次長、海洋委員會洪文玲副主任委員、國家海洋研究院邱永芳前院長和翁建二副院長、桃園市政府環境保護局顏己喨副局長、外交部歐洲司林主恩副司長…等。還有北極斯瓦爾巴群島兩位外籍貴賓，他們在台灣探索隊的北極研究工作上大力協助，特地從國外到台灣參加揭牌典禮。