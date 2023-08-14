中央大學成立「台灣極地研究中心」　倪春發、錢樺榮任正副主任

▲中央大學成立「台灣極地研究中心」，首任主任倪春發教授(右）和副主任錢樺教授。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應日益加劇的全球暖化、氣候變遷議題，中央大學在跨足北極圈三年研究之後，今年正式成立「台灣極地研究中心」（Taiwan Polar Institute），長期與國家海洋研究院及波蘭哥白尼大學合作，致力於極區暖化與永續科學議題研究，善盡台灣的國際社會責任。

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▲波蘭籍的中央大學專案助理教授張文和，擔任在挪威冷岸群島的「台灣極地研究站」主任。（圖／中央大學提供）

中央大學「台灣極地研究中心」首任主任由中央大學應用地質研究所倪春發教授擔任，他同時也是中央大學北極探索隊之總領隊，副主任是水文與海洋科學研究所錢樺教授，在挪威冷岸群的「台灣極地研究站」主任則由張文和專案助理教授負責。

▲中央大學張文和助理教授空拍的北極冰川消融情形。（圖／中央大學提供）

倪春發主任表示，台灣科學團隊前進北極，除科學的目標之外，設置研究中心，將有助各項整合性的研究，作為一個服務平台。台灣也將從以往資料的「接收者」轉換為資料的「提供者」，將蒐集第一手觀測的寶貴資料貢獻國際社會，在全球暖化、氣候變遷上爭取國際的發言權。

「地球是一個相當複雜的交互系統」錢樺副主任說，各種系統交互作用涵蓋了地球的各種層面，從太空、大氣、地質、水文、海洋、生物到人類活動，共同塑造了地球的動態環境。中央大學具有整合性的優勢，各個子系統均有完整的人才、設備和技術，可以了解交互作用之關係，對全球暖化更能縱觀全局，提出解決問題的方法。

錢樺教授進一步指出，這種交互作並非線性作用緩步發生，而是到達一個臨界點之後就開始全面崩壞，國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）最新研究指出，深海環流流動速度已漸趨緩，其中一部分的墨西哥灣流處於1600年來最弱狀態，且可能最快會在2025年瓦解，屆時恐怕會對全球氣候造成浩劫。

此外，隨著氣溫上升，極地地區的永凍層開始融化，導致被凍結的土壤變得更加活躍。這種融化可能釋放出囚禁在其中的微生物，包括可能令人聞之色變的病毒。倪春發主任說，台灣在這時跨足北極研究，是一個很好的時機點，極端天氣和病毒肆虐，讓身在亞熱帶的我們都深有所感，北極之探索研究，將有助於解開各種科學之謎。