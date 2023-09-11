香格里拉論壇聚焦「戰爭、恐懼」　國安人士：操作介入選舉

▲前新加坡駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）。（圖／美聯社）



記者陶本和／台北報導

「香格里拉台北論壇」11日舉行，會中邀請前總統馬英九、前行政院長江宜樺等人，其中擔任主要場次主持人的新加坡國立大學教授、前外交官馬凱碩也出席。對此，熟悉國安事務人士則評論，馬凱碩是國際知名「一帶一路吹笛人」，加上主題導向戰爭與恐懼，藉由戰爭恐懼操弄我國大選。

所謂的「香格里拉台北論壇」，由東南亞影響力聯盟、藍濤亞洲，以及李國鼎科技發展基金會聯合舉行，論壇全名為「SIA香格里拉對話-台北」。不過，此一香格里拉論壇，並非外界過去所熟知，由英國國際戰略研究所（IISS）所主辦。

對此，英國國際戰略研究所（IISS）長年都是各國國防、外交部長互動溝通的重要平台，主要國家國安首長的演講也是對外闡述政策的主要場所；而為了該場論壇，他們特別發表澄清，強調兩者並無相關。因此，在國安與涉外事務圈也嘲諷該場論壇為「山寨版的香格里拉對話」。

至於11日上午所舉行的這場香格里拉台北論壇，熟悉國安事務人士表示，網路上搜尋「馬凱碩」，就可以輕易發現許多過去頌讚一帶一路的發言與新聞標題，諸如「馬凱碩：西方國家須反思不參與『一帶一路』是否明智」、「馬凱碩：『一帶一路』造福人類債務陷阱是西方謊言」等；也被中國一帶一路網專訪「馬凱碩：美歐能從一帶一路倡議中學到什麼？」這讓國際事務圈，封他是「一帶一路的吹笛人」。

該人士分析，馬凱碩過去針對「地緣政治」的談話，可以發現立場與論述一直以來都是親中，2021年就曾經呼籲，在全球新冠疫情肆虐的大環境下，美國應停止對中國發動地緣政治對抗；2022年也批評美國的印太政策聚焦於排斥中國，根本就是錯的。

這位人士強調，今年馬凱碩不只一次針對台灣議題提出偏激觀點，今年4月在香港演講時甚至誣指美國利用台灣問題與中國博弈，還要「台灣人看清美國真實目的避淪為炮灰」；同月接受專訪時更指控，台灣當局的「庸政」讓當地民眾未能意識到自身處於多麼危險的境地之中，「在這場地緣政治棋局中，台灣只是很容易被犧牲的馬前小卒」。

總體來看，該場次論壇主軸緊扣「戰爭與恐懼」，國安事務人士認為，很明顯的，這次論壇的目的與結論主軸，是要操作戰爭與和平，藉由戰爭恐懼操弄我國大選。