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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯辦批國慶主視覺「不倫不類」　他還原侯友宜3年前說法：匪夷所思

▲▼國慶籌備委員會秘書長花敬群說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國慶籌備委員會秘書長花敬群說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國慶籌備委員會昨公布國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，引發國民黨總統參選人侯友宜競辦批評，用不倫不類的方式踐踏中華民國。民進黨團5日回應，侯友宜之前說愛台灣用任何形式都好、前總統馬英九選台北市長時也說自己是新台灣人，怎麼現在講到台灣就氣噗噗，匪夷所思。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，這次主視覺是TAIWAN NATIONAL DAY，國民黨又跳腳了，馬前總統跟侯市長可能也有不同看法，但侯友宜講這些話前要想一下，侯友宜2020年兩度沒有參加升旗典禮，他說每個人愛國是心裡最深層一塊，用任何方式只要展示愛台灣、愛這片土地，講法非常四平八穩，為什麼今天突然生氣了？

莊瑞雄指出，選總統是明年投票，但對一般民眾來說，國家每一天是大家共有，國慶日會看到全國各地插滿國旗，當天熱熱鬧鬧慶祝、彰顯主權是一件好事，主視覺加入台灣要素，讓中華民國招牌更有生命力，團結整個國家的人民，多好的一件事情？

莊瑞雄直言，按照憲法，國民主權屬於全體國民，當然就是台澎金馬人民，現在不會有人認為包含中國10幾億同胞，國家主權屬於全體，就是中華民國派跟台灣派，主視覺添加台灣要素，多好的事情，尤其TAIWAN NATIONAL DAY是對外，也彰顯台灣國際地位，不要聽到台灣就氣呼呼。

莊瑞雄表示，馬英九選北市長時也說自己是新台灣人，而他選總統時的競選總部還叫「台灣加油讚」，怎麼當完8年後講到台灣就氣噗噗，匪夷所思。

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