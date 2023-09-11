快訊／曾文水庫滿水位！南水局緊急調節性放水

▲曾文水庫。（圖／記者林東良翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

受到低壓帶及午後對流雲系影響，曾文水庫截至晚間19時，蓄水率已達到100%。對此，水利署南區水資源局也緊急在晚間20時實施調節性放水。

▲曾文水庫調節性放水（圖／翻攝自南水局）

南水局也於臉書粉絲專頁指出，110年至今年上半年曾文水庫遭逢嚴重乾旱，長達1,460天沒有颱風登陸，且集水區一直沒有顯著降雨，今年5月底水位降到近年最低的189.91公尺（蓄水率6.21%），因民眾及產業用水大戶持續配合政府相關政策，落實節水措施，加上6月陸續開始有梅雨、颱風、西南風的接力挹注，曾文水庫水位終於在9月11日18時達到滿水位230公尺（蓄水率100%），水位上升超過40公尺（約13層樓高），有效蓄水量超過5億立方公尺，大約是2個石門水庫加上1個南化水庫的水量。

南水局表示，感謝老天爺在曾文水庫適逢50歲生日的時候給了這個最好的生日禮物，也感謝各位民眾節約用水，讓大家一起度過難關，受到極端氣候影響，防汛抗旱工作更具挑戰為了民生及產業發展，南水局會持續為大家儲蓄每滴水資源，也請大家落實節水措施，養成節約用水好習慣，共同為珍貴水資源盡一份心力，一起面對氣候變遷的挑戰。

